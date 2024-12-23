毛艺融

原标题：多层次资本市场助力专精特新企业发展壮大

12月19日，大连“专精特新”专板正式开板投入运营。

“专精特新”专板是资本市场梯度培育专精特新中小企业的重要平台 。截至目前，全国“专精特新”专板达到26家。随着“专精特新”专板扩容，专精特新企业群体有望进一步壮大，在资本市场支持下不断提升创新能力、增强发展潜力。

“专精特新”专板扩容

继2023年6月份和12月份公示两批名单后，“专精特新”专板迎来扩容。12月6日，证监会公示第三批区域性股权市场“专精特新”专板建设方案备案名单，9家区域性股权市场入选，分别是山西股权交易中心、辽宁股权交易中心、中原股权交易中心、广西北部湾股权交易所、陕西股权交易中心、甘肃股权交易中心、深圳前海股权交易中心、大连股权交易中心、厦门两岸股权交易中心。

中国银河证券股份有限公司分析师范想想认为，此次“专精特新”专板扩容，是加强多层次互联互通的有力手段，也是《关于高质量建设北京证券交易所的意见》的细化落地。未来北京证券交易所将与新三板、区域性股权市场联动发展，实现中小企业的全周期覆盖，以北交所为支点撬动更多优质企业融资发展。

专精特新中小企业蓬勃发展，是夯实产业链供应链韧性的基石和发展新质生产力的主力军。目前，我国已涌现出专精特新中小企业超14万家，专精特新“小巨人”企业1.46万家。

区域性股权市场“专精特新”专板是资本市场梯度培育中小企业的重要平台，各地亦高标准建设专精特新专板，为专精特新中小企业提供更广阔的发展空间。

例如，截至12月22日，上海“专精特新”专板已上板企业达309家，分布在基础软件、工业互联网、人工智能、工程机械等领域。再比如，安徽“专精特新”专板自2024年7月18日成功开板以来，已累计培育企业988家，帮助806家企业对接融资127.48亿元，推动11家企业转新三板挂牌，9家企业被上市公司或新三板挂牌公司收购。

此次大连“专精特新”专板开板也意味着区域内专精特新企业将得到更多支持。截至目前，大连股权交易中心已储备“专精特新”专板企业超160家。此次首批入板的8家专精特新“小巨人”企业代表们表示，专板的设立为企业带来了全新发展机遇，企业能够在此获得更专业的金融服务，获得更高层次资本市场的关注，进而更精准地对接投资机构，这对企业未来技术研发、市场拓展、资本市场发展等方面都将起到极大的推动作用。

发挥好资本市场“塔基”作用

随着多层次资本市场的不断完善，专精特新企业在不同层次的板块实现上市或挂牌。发展较为成熟、规模较大的专精特新企业，可以在主板、科创板上市；处于成长初期、规模较小的专精特新企业，可以在新三板、区域性股权市场挂牌。

从上市情况来看，专精特新“小巨人”企业数量提升较快。截至12月22日，A股市场共有1945家公司为专精特新企业，其中，科创板、创业板公司占比近六成。从行业分布来看，专精特新“小巨人”企业目前主要分布在机械设备、电子、电力设备、基础化工行业。

在我国多层次资本市场体系下，针对数量庞大的非上市专精特新企业，区域性股权市场需承担起培育孵化、规范引导、融资对接等职责，这也是“专精特新”专板的使命任务。同时，区域性股权市场也是多层次资本市场的“塔基”和企业上市的“苗圃”。上海股权托管交易中心总经理张隽表示：“我们的使命不仅是为企业提供融资平台，更是为资本市场输送源源不断的优质项目。”

此外，新一轮支持专精特新中小企业发展壮大的政策措施正在酝酿中。工业和信息化部部长金壮龙12月1日在2024专精特新中小企业发展大会上表示，工信部将健全与专精特新中小企业成长相适应的要素保障制度。加强政策协同，支持“小巨人”企业打造新动能、攻坚新技术、开发新产品，强化产业链配套能力。

(责编：杨曦、陈键)

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