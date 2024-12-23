人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

多层次资本市场助力专精特新企业发展壮大

毛艺融
2024年12月23日09:00 | 来源：证券日报
小字号

原标题：多层次资本市场助力专精特新企业发展壮大

12月19日，大连“专精特新”专板正式开板投入运营。

“专精特新”专板是资本市场梯度培育专精特新中小企业的重要平台 。截至目前，全国“专精特新”专板达到26家。随着“专精特新”专板扩容，专精特新企业群体有望进一步壮大，在资本市场支持下不断提升创新能力、增强发展潜力。

“专精特新”专板扩容

继2023年6月份和12月份公示两批名单后，“专精特新”专板迎来扩容。12月6日，证监会公示第三批区域性股权市场“专精特新”专板建设方案备案名单，9家区域性股权市场入选，分别是山西股权交易中心、辽宁股权交易中心、中原股权交易中心、广西北部湾股权交易所、陕西股权交易中心、甘肃股权交易中心、深圳前海股权交易中心、大连股权交易中心、厦门两岸股权交易中心。

中国银河证券股份有限公司分析师范想想认为，此次“专精特新”专板扩容，是加强多层次互联互通的有力手段，也是《关于高质量建设北京证券交易所的意见》的细化落地。未来北京证券交易所将与新三板、区域性股权市场联动发展，实现中小企业的全周期覆盖，以北交所为支点撬动更多优质企业融资发展。

专精特新中小企业蓬勃发展，是夯实产业链供应链韧性的基石和发展新质生产力的主力军。目前，我国已涌现出专精特新中小企业超14万家，专精特新“小巨人”企业1.46万家。

区域性股权市场“专精特新”专板是资本市场梯度培育中小企业的重要平台，各地亦高标准建设专精特新专板，为专精特新中小企业提供更广阔的发展空间。

例如，截至12月22日，上海“专精特新”专板已上板企业达309家，分布在基础软件、工业互联网、人工智能、工程机械等领域。再比如，安徽“专精特新”专板自2024年7月18日成功开板以来，已累计培育企业988家，帮助806家企业对接融资127.48亿元，推动11家企业转新三板挂牌，9家企业被上市公司或新三板挂牌公司收购。

此次大连“专精特新”专板开板也意味着区域内专精特新企业将得到更多支持。截至目前，大连股权交易中心已储备“专精特新”专板企业超160家。此次首批入板的8家专精特新“小巨人”企业代表们表示，专板的设立为企业带来了全新发展机遇，企业能够在此获得更专业的金融服务，获得更高层次资本市场的关注，进而更精准地对接投资机构，这对企业未来技术研发、市场拓展、资本市场发展等方面都将起到极大的推动作用。

发挥好资本市场“塔基”作用

随着多层次资本市场的不断完善，专精特新企业在不同层次的板块实现上市或挂牌。发展较为成熟、规模较大的专精特新企业，可以在主板、科创板上市；处于成长初期、规模较小的专精特新企业，可以在新三板、区域性股权市场挂牌。

从上市情况来看，专精特新“小巨人”企业数量提升较快。截至12月22日，A股市场共有1945家公司为专精特新企业，其中，科创板、创业板公司占比近六成。从行业分布来看，专精特新“小巨人”企业目前主要分布在机械设备、电子、电力设备、基础化工行业。

在我国多层次资本市场体系下，针对数量庞大的非上市专精特新企业，区域性股权市场需承担起培育孵化、规范引导、融资对接等职责，这也是“专精特新”专板的使命任务。同时，区域性股权市场也是多层次资本市场的“塔基”和企业上市的“苗圃”。上海股权托管交易中心总经理张隽表示：“我们的使命不仅是为企业提供融资平台，更是为资本市场输送源源不断的优质项目。”

此外，新一轮支持专精特新中小企业发展壮大的政策措施正在酝酿中。工业和信息化部部长金壮龙12月1日在2024专精特新中小企业发展大会上表示，工信部将健全与专精特新中小企业成长相适应的要素保障制度。加强政策协同，支持“小巨人”企业打造新动能、攻坚新技术、开发新产品，强化产业链配套能力。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
审计署发布2023年度审计整改报告
　　人民网北京12月22日电 （记者杨曦）12月22日上午，审计署受国务院委托，向全国人大常委会报告了2023年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。 《审计整改报告》显示，截至2024年9月底，2023年度审计查出问题中，要求立行立改的1786个问题，已经有1691个完成整改，整改率达到94%，比去年同比上升两个百分点。…
推动“长钱长投” 促进资本市场投融资综合改革
　　2024年以来，改革成为我国资本市场发展的关键词。4月提出“多措并举促进资本市场健康发展”、7月提出“提升资本市场内在稳定性”、9月提出“提振资本市场”、12月明确“稳住楼市股市”……与此同时，新“国九条”、完善资本市场“1+N”政策体系等一系列政策举措密集发布。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部