吴晓璐

原标题：三“稳”改革见成效 资本市场韧性和内在稳定性不断增强

2024年，“稳”字贯穿资本市场全年，从年初《政府工作报告》的“增强资本市场内在稳定性”，到年底中央经济工作会议提出的“稳住楼市股市”，“稳”既是今年资本市场的关键词，也将是明年资本市场的主旋律。

今年以来，以国务院印发的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》为引领，推动形成“1+N”政策体系，在提高上市公司质量、加强投资者保护、强化监管、壮大长期投资力量等方面持续发力，资本市场生态持续优化。尤其是9月24日以来，一系列利好举措陆续出台，资本市场活跃度明显提升，市场韧性和内在稳定性进一步增强。

清华大学学术委员会委员、清华大学国家金融研究院院长田轩在接受《证券日报》记者采访时表示，稳定资本市场，一方面要保持支持政策的稳定性、连续性。宏观政策可以提供合理充裕的流动性，创新金融工具能够应对市场异常波动；另一方面，要深化资本市场投融资综合改革。

稳预期：全面推动上市公司质量改善

拥有一批高质量的上市公司，是市场稳定的基础。

今年以来，监管部门完善制度安排，通过提高主板、创业板上市门槛，提高首发现场检查和现场督导比例等，严把“入口关”，从源头提高上市公司质量；启动新一轮退市制度改革，严格强制退市标准，畅通“出口端”，促进优胜劣汰；加强上市公司监管，推动回购注销、一年多次分红，增强投资者回报；发布“并购六条”，支持上市公司转型升级，寻求第二增长曲线，助力上市公司高质量发展，提升投资价值。

据Wind数据统计，今年以来截至12月22日，有97家公司上市，募资合计624.84亿元，其中，科创板、创业板、北交所75家，占比77.32%，募资422.9亿元，占比67.68%。

12月14日，证监会召开的党委（扩大）会议提出，增强发行上市制度包容性、适应性。粤开证券首席经济学家罗志恒对《证券日报》记者表示，对于企业而言，这意味着优质科创企业上市的支持力度仍然较大。“服务科技企业十六项举措”“科创板八条”等政策措施将落实落细，监管部门将尽快明确科创企业认定，建立绿色通道，优化北交所直联机制等。

分红和回购是上市公司回报股东、提振投资者信心的主要方式。据Wind数据统计，截至12月22日，今年以来，有2125家上市公司实施回购，回购金额合计1636.33亿元，同比增长84.48%。分红方面，截至12月22日，今年以来，有965家上市公司抛出1024单中期现金分红计划，涉及分红金额合计6764.97亿元，同比增长173.15%。

“通过引导和鼓励上市公司回购注销、一年多次分红等，促进多家上市公司实施回购计划，分红总额创历史新高，提升了上市公司的投资者回报水平，增强了投资者的信心。”田轩表示，预计明年监管部门仍将推动上市公司加大投资者回报力度，鼓励上市公司进行股份回购、增加分红频次等，提升投资者的获得感和满意度。

“并购六条”发布以来，上市公司并购重组活跃度明显提升，以生物医药、半导体等为代表的高科技领域并购案例数量显著增多。“预计未来监管部门将会出台更具有操作性的指引，落地重组股份对价分期支付机制，优化对募集资金用途的监管等。”罗志恒表示，一方面，并购重组也是提高市场出清力度，提升存量上市公司整体质量的重要方式；另一方面，我国正面临新旧动能转换的关键时刻，并购重组是整合要素资源、促进产业升级的重要工具。

在推动提高上市公司质量的基础上，监管部门推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。证监会、国务院国资委先后发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，鼓励上市公司依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等市值管理“工具箱”，提升上市公司投资价值。

“今年以来提高上市公司质量的举措卓有成效，政策从上市公司的公司治理、经营质量、股东回报等多个领域入手，全方面推动了上市公司质量的改善。”国泰君安证券研究所首席策略分析师方奕在接受《证券日报》记者采访时表示，明年提升上市公司质量的工作重点，仍将围绕并购重组、股权激励等市值管理“工具箱”的几种方式展开，而今年着墨较少的领域或在明年有望进一步深化与明晰。

稳信心：多措并举保护投资者权益

投资者是市场之本，增强投资者信心，是维护市场稳定的关键。今年以来，我国从法律、制度、监管执法和司法上进一步加强对投资者的保护。监管部门兼顾公平与效率，加强交易监管；加大对财务造假等违法违规处罚力度，强化立体化追责，提高违法成本，维护市场“三公”。

为了维护证券交易秩序和市场公平，证监会出台程序化交易管理规定，规范程序化交易发展，推动高频交易降频降速；发布减持新规，封堵各类绕道减持通道，强化违规减持监管力度。据Wind数据统计，今年以来截至12月22日，A股重要股东二级市场减持规模1393.55亿元同比下降65.9%。

此外，为切实回应投资者关切，维护市场稳定运行，依法批准暂停转融券业务。上述证监会召开的党委（扩大）会议还提出，“加强对融资融券、场外衍生品、量化交易等的针对性监测监管”。

“零容忍”打击欺诈发行、财务造假等违法违规行为，是维护市场“三公”秩序、保护投资者合法权益的根本之举。在打击财务造假方面，7月5日，国务院办公厅转发证监会等部门《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》，进一步加大对财务造假的打击力度，完善监管协同机制，构建防治财务造假长效机制，强化对财务造假立体化追责。公开数据显示，今年前10个月，证监会查办财务造假相关案件658件，罚没款金额110亿元，超过去年全年。

与此同时，投资者保护机构通过支持诉讼、持股行权等方式，强化投资者赔偿救济。11月份，全国首单投保机构针对上市公司控股股东资金占用代位诉讼案二审判决落地，不仅对控股股东、实际控制人等“首恶”严惩追责，同时要求参与或配合实施资金占用的“帮凶”承担连带赔偿责任，严打市场害群之马，维护了上市公司和投资者合法权益，具有较强的示范意义。

12月20日，中证中小投资者服务中心表示，将持续关注金通灵科技集团股份有限公司、美尚生态景观股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷普通代表人诉讼案进展，依法分别接受50名以上投资者特别授权，申请参加诉讼并转换为特别代表人诉讼程序。特别代表人诉讼为“默示加入，明示退出”，有望一次性解决纠纷，让两案的违法者付出巨额赔偿，将极大降低投资者维权成本，并对违法违规行为形成严厉震慑。

“预计监管部门明年将继续加强市场监管，加强风险防范，完善投资者赔偿机制等，全方位保障投资者合法权益。”田轩表示，首先，细化程序化交易监管规则，明确交易行为合规标准，加强技术监控手段，实时监测市场异常交易行为，及时发现并处置市场风险。其次，对融券业务进行更严格监管，研究优化融券机制，确保市场风险得到有效控制。再次，加强对大股东减持监管，防止大股东利用减持进行非法违规套利等行为，同时加大对财务造假、内幕交易等行为的打击力度，提高违法违规成本。最后，完善投资者赔偿救济机制。

稳资金：引入更多中长期“活水”

加快推动中长期资金入市，不仅能为市场带来更多“活水”，还有助于减少市场波动，是市场稳定的重要力量。今年以来，监管部门多措并举，多渠道为资本市场引入中长期“活水”。

首先，大力发展权益类公募基金，一方面，大力发展指数基金，推动更多长期优质资金流向ETF市场。今年以来，权益类ETF规模已先后突破2万亿元和3万亿元大关。另一方面，持续推进公募基金费率改革，多家公募基金宣布调降旗下大型宽基股票ETF管理费率、托管费率，降低投资者持有成本，引入中长期资金。

罗志恒认为，2025年基金行业改革将向纵深推进，一方面，基金费率或进一步压降；另一方面，ETF等指数投资产品数量将不断增加，指数型被动基金将迎来重大发展机遇。

其次，9月26日，中央金融办、证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。

“当前主要问题在于长期资金的短期化考核，考核制度设计与耐心资本要求存在一定内在冲突。”方奕认为，疏通长期资金入市卡点堵点，需要从三方面推进，一是提升资本市场的监管和治理质量，增强长期投资者的信心；二是建立健全商业保险资金、各类养老金等中长期资金的三年以上长周期考核机制，设立长期激励机制，鼓励企业年金基金管理人探索开展差异化投资。三是稳步推进公募基金改革，引入长期业绩考核机制，打造稳定的中长期回报。

最后，中国人民银行创设的两项支持资本市场工具——证券、基金、保险公司互换便利（以下简称“互换便利”）和股票回购增持再贷款，为市场注入流动性。互换便利首批500亿元操作已经落地。据Wind数据统计，截至12月22日，218家上市公司披露股票回购增持贷款进展，贷款金额上限合计498.47亿元。

“推动股市走得更稳健更长远的关键在于要稳定投资者的预期。投资者的预期中最重要的就是对经济发展的预期和对股市投资环境尤其是基础制度的预期。”因此，方奕认为，总体来看，稳股市可以从两方面着手：一是经济政策的制定和对风险的预防要有前瞻性，打足提前量。二是加快完善股市基础制度建设和提高市场治理水平等。

(责编：杨曦、陈键)

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