刘 琪

原标题：央行加码呵护流动性 资金面平稳跨年有支撑

12月17日以来，DR007（银行间市场存款类机构7天期回购加权平均利率）持续下行，资金面逐渐宽松。全国银行间同业拆借中心数据显示，12月17日DR007报1.8648%，12月20日已下行至1.5713%。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示，DR007下行主要是因为近期央行公开市场操作力度有所加大，叠加年末银行信贷投放季节性回落，以及财政资金投放，市场流动性保持合理宽松。

上周（12月16日至12月20日），资金面存在大规模MLF（中期借贷便利）到期、税期高峰等多重扰动因素。为缓解资金面压力，央行加大公开市场操作力度。

12月16日，为对冲14500亿元MLF到期、税期高峰等因素的影响，央行开展了7531亿元逆回购操作，这一操作规模也为本月以来最高。随后在12月17日至20日分别开展了3554亿元、3876亿元、806亿元、1016亿元逆回购，一周投放量累计达16783亿元。从效果来看，央行的公开市场操作有效遏制了资金利率上升势头。

一般来说，月末资金面容易紧张，市场资金价格往往会走高。但从近几个月来看，月末资金面反而宽松，资金价格呈下行趋势。这主要有赖于央行对资金投放时点和方式进行了调整，包括将MLF续作时间后延至每月25日（遇节假日相应顺延），同时还加入了买断式逆回购、国债买卖等操作，这些都有助于保持市场流动性处于合理充裕状态。

展望后期，周茂华认为，央行将继续通过公开市场操作、MLF续作、买断式逆回购及国债买卖等工具灵活调节，保持流动性合理充裕，资金面平稳跨年无虞。

当前，降准预期也在升温。东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，尽管地方债发行高峰已过，但着眼于支持银行加大信贷投放，继续支持政府债券发行以及持续释放稳增长信号，年底前央行或将降准0.25个百分点至0.5个百分点，释放资金5000亿元至1万亿元，这也能兼顾春节流动性安排。此外，当前正处于一揽子增量政策发力阶段，央行将综合运用政策工具，着力保持市场流动性充裕，年末时点资金面波动性会明显低于往年。

(责编：杨曦、陈键)

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