人民网北京2月24日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，2月22日，为期40天的2025年铁路春运圆满收官，运输安全平稳有序，全国铁路累计发送旅客5.13亿人次，同比增长6.1%，国家铁路累计发送货物4.15亿吨，同比增长5.4%，客货运量均创春运同期历史新高。

国铁集团运输部负责人介绍，国铁集团加大重点物资和节日物资保供运输力度，为广大人民群众欢度新春佳节、推动经济社会持续回升向好提供了有力运输支撑，实现了“平安春运、有序春运、温馨春运，让旅客体验更美好”的工作目标。

一是路网优势充分发挥，运力供给再创新高。用好世界最大高速铁路网和先进铁路网的优势，特别是充分利用去年新开通运营的沪苏湖、集大原高铁等新线能力及春运前投用185组新造的时速350公里复兴号动车组，加大运力投放，客座能力同比增长8.4%，客运能力投放创春运历史新高。

二是服务品质全面提升，出行体验更加美好。扩充铁路12306系统资源能力，加强安全风险监测防控，系统经受了多轮次大规模访问考验，运行整体安全平稳，单日售票量最高达2162.6万张，创历年春运单日售票量新纪录。用好候补购票、在线选铺、电子发票、铁路畅行码等功能，试点推行“系统自动提交购票订单”功能，上线学生、务工人员预约购票服务并优化相关规则，候补购票兑现率达75.2%，购票体验明显提升。

三是加大货运保供力度，国计民生需求有效保障。充分利用大秦、瓦日、浩吉、兰新等主要货运通道能力，全力保障电煤、粮食、化肥、春耕和节日重点物资运输，做到优先保障、应装尽装，国家铁路日均装车17.16万车，全国371家铁路直供电厂存煤平均可耗天数持续稳定在20天以上，为国民经济平稳运行和人民群众温暖过冬提供了有力支撑。

四是强化各类风险防控，春运安全保持稳定。严格执行安全行车措施，有力有效应对了节前大面积寒潮雨雪天气影响，最大限度减少对运输秩序的影响。针对突发大客流，加强乘降组织，及时动态增加安检、验证通道，优化进出站流线，在关键处所增加引导力量，确保了旅客安全有序乘降。加大安检查危力度，有力打击违法犯罪行为，有力保障了人民群众平安出行。

(责编：王连香、吕骞)

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