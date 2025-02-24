打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2025年铁路春运圆满收官 客货运量均创春运历史新高

2025年02月24日10:45 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月24日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，2月22日，为期40天的2025年铁路春运圆满收官，运输安全平稳有序，全国铁路累计发送旅客5.13亿人次，同比增长6.1%，国家铁路累计发送货物4.15亿吨，同比增长5.4%，客货运量均创春运同期历史新高。

国铁集团运输部负责人介绍，国铁集团加大重点物资和节日物资保供运输力度，为广大人民群众欢度新春佳节、推动经济社会持续回升向好提供了有力运输支撑，实现了“平安春运、有序春运、温馨春运，让旅客体验更美好”的工作目标。

一是路网优势充分发挥，运力供给再创新高。用好世界最大高速铁路网和先进铁路网的优势，特别是充分利用去年新开通运营的沪苏湖、集大原高铁等新线能力及春运前投用185组新造的时速350公里复兴号动车组，加大运力投放，客座能力同比增长8.4%，客运能力投放创春运历史新高。

二是服务品质全面提升，出行体验更加美好。扩充铁路12306系统资源能力，加强安全风险监测防控，系统经受了多轮次大规模访问考验，运行整体安全平稳，单日售票量最高达2162.6万张，创历年春运单日售票量新纪录。用好候补购票、在线选铺、电子发票、铁路畅行码等功能，试点推行“系统自动提交购票订单”功能，上线学生、务工人员预约购票服务并优化相关规则，候补购票兑现率达75.2%，购票体验明显提升。

三是加大货运保供力度，国计民生需求有效保障。充分利用大秦、瓦日、浩吉、兰新等主要货运通道能力，全力保障电煤、粮食、化肥、春耕和节日重点物资运输，做到优先保障、应装尽装，国家铁路日均装车17.16万车，全国371家铁路直供电厂存煤平均可耗天数持续稳定在20天以上，为国民经济平稳运行和人民群众温暖过冬提供了有力支撑。

四是强化各类风险防控，春运安全保持稳定。严格执行安全行车措施，有力有效应对了节前大面积寒潮雨雪天气影响，最大限度减少对运输秩序的影响。针对突发大客流，加强乘降组织，及时动态增加安检、验证通道，优化进出站流线，在关键处所增加引导力量，确保了旅客安全有序乘降。加大安检查危力度，有力打击违法犯罪行为，有力保障了人民群众平安出行。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2025年铁路春运圆满收官 客货运量均创春运历史新高
　　人民网北京2月24日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，2月22日，为期40天的2025年铁路春运圆满收官，运输安全平稳有序，全国铁路累计发送旅客5.13亿人次，同比增长6.1%，国家铁路累计发送货物4.15亿吨，同比增长5.4%，客货运量均创春运同期历史新高。 国铁集团运输部负责人介绍，国铁集团加大重点物资和节日物资保供运输力度，为广大人民群众欢度新春佳节、推动经济社会持续回升向好提供了有力运输支撑，实现了“平安春运、有序春运、温馨春运，让旅客体验更美好”的工作目标。…
超90亿人次勾勒出流动中国 彰显经济发展活力
　　为期40天的2025年春运，于2025年2月22日落下帷幕。这场承载着亿万人民团圆梦想的迁徙，不仅是一场跨越千山万水的奔赴，更是展现中国经济发展活力、彰显民生温度的舞台。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部