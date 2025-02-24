据中国人寿官网消息，截至2024年末，中国人寿财险公司为战略性新兴产业提供风险保障额度63.87万亿元。此外，2024年，中国人寿集团境内累计新增保险金额超700万亿元，保险资金直接服务实体经济存量投资规模约5万亿元。

保险业不仅是经济活动的一部分，更是社会治理和民生保障的重要工具。一直以来，中国人寿努力发挥保险经济减震器和社会稳定器功能，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，助力筑牢经济安全网、社会保障网和灾害防控网，更好服务社会经济发展、社会治理和民生保障。

中国人寿充分发挥保险资金长周期、耐心资本的优势，持续加大对战略性新兴产业、未来产业的资金支持，为科创企业发展补足动力。例如，公司发起设立“中国人寿－沪发1号股权投资计划”，投资规模约118亿元，通过S份额投资方式探索了保险资金与政府资金在产业发展方面的接力合作模式，有力支持了战略性新兴产业发展。科技创新的道路上，风险无处不在。除了资金投入，科创企业还需要保险发挥专业功能，通过分散、转移风险，为企业科技创新提供坚实后盾。中国人寿紧紧围绕科技型企业全链条、全生命周期金融保险需求，持续丰富首台（套）、首批次等科技保险产品供给，实现科技研发、成果转化和应用推广的保险全覆盖，集团旗下财险公司累计开发200余款科技保险主、附加险产品，形成品类丰富、保障全面、重点突出、贴近市场的科技保险产品供给体系。

在实施健康中国和应对人口老龄化国家战略过程中，人民群众对老有所养、病有所医、弱有所扶的要求不断提高，多元化的保险保障需求正在加快释放。中国人寿积极参与多层次社会保障体系建设，全面布局养老保险“三支柱”。

第一支柱方面，中国人寿集团旗下养老险公司入选首批基本养老保险基金境内证券投资管理机构，为近650亿元基本养老保险基金提供投资管理服务，特定投资组合规模和业绩排名前列，实现基金保值增值。第二支柱方面，养老险公司企业年金和职业年金累计规模达1.9万亿元，其中为全国3.9万余家企业提供受托和投资管理服务，在29个职业年金统筹区担任主受托人。第三支柱方面，中国人寿寿险公司累计服务全国36个个人养老金先行区域近20万客户参保个人养老金业务，保持行业领先；集团成员单位广发银行个人养老金累计开户约320万户，缴存人数和缴存规模稳步提升；养老险公司陆续发行10款商业养老金产品。

除了为人民群众守好养老“钱袋子”，中国人寿还推出老年人专属系列产品，致力于构建满足意外、疾病、医疗、护理等多重保障需求，寿险公司2024年新增承保老年群体1.3亿人次。同时，积极参与国家长期护理保险试点工作，已覆盖4400万人，承办的大病保险覆盖近3.6亿城乡居民，参与城市定制型商业医疗保险项目上百个，有效减轻了人民群众的医疗费用负担。此外，围绕多层次养老需求，中国人寿还加速在全国26个重点城市推进养老养生项目布局，可提供养老床位数超万张，可以满足全年龄段长者的个性化需求。2024年，集团旗下各养老社区入住人数较年初增长71.46%，社区在住长者综合满意度超90%。

2024年，中国人寿快速响应包括广东梅大高速路面塌方事故、“贝嘉碧”台风等在内的突发自然灾害事件超150件，充分发挥了保险经济减震器和社会稳定器功能。

为探索应对台风、地震、洪水等灾害的有效保障模式，中国人寿在巨灾保险产品定价、风险分散、防灾减灾等重要领域加快创新，稳步拓展巨灾保险保障范围，加强对人民群众财产损失的经济补偿。目前，中国人寿财险公司参与地方性巨灾保险项目由2021年的8个增加到2024年的35个，提供巨灾保险保障508.73亿元。

此外，中国人寿还探索完善风险减量管理模式，拓展“保险+科技+服务”，积极运用先进技术，加强事前风险预防和事中风险干预，从源头化解风险。2024年，中国人寿财险公司累计帮助企业完成灾害隐患排查近10000家，累计完成近300次灾害演练，面向公众开展防灾减灾教育活动约400场，“安心防”风险减量服务平台累计发生灾害预警信息超2200万条，受理突发重大灾害相关报案16万件。

中国人寿始终坚持以高质量发展服务中国式现代化，努力成为党中央在金融保险领域最可信赖的依靠力量。“公司将切实坚守保险经济减震器和社会稳定器功能定位，努力成为多层次社会保障体系的重要服务者、国家治理体系的重要参与者、现代产业体系建设的重要推动者。”中国人寿相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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