人民网北京2月24日电 （记者王绍绍）2月24日，自然资源部海洋战略规划与经济司发布《2024年中国海洋经济统计公报》。

据自然资源部相关负责人介绍，经初步核算，2024年全国海洋生产总值105438亿元，比上年增长5.9%，增速比国内生产总值高0.9个百分点，占国内生产总值比重为7.8%。从三次产业结构来看，海洋第一产业增加值4885亿元，第二产业增加值37704亿元，第三产业增加值62849亿元，分别占海洋生产总值的4.6%、35.8%和59.6%。2024年15个海洋产业增加值43733亿元，比上年增长7.5%，分产业看：

海洋传统产业平稳较快发展。海洋渔业现代化建设加快推进，海洋水产品稳产保供能力持续提高；海洋油气资源保供能力持续增强，海洋原油、天然气产量比上年分别增长4.7%和8.7%；海洋工程建筑业稳步发展，跨海通道、海洋油气、沿海港口及航道等多项重大工程持续推进；海洋船舶工业持续快速增长，新承接海船订单量、海船完工量和手持海船订单量连续多年居全球首位，海洋船舶高端化、智能化、绿色化成效显著；海洋化工生产平稳较快增长，化工产品产量持续增加；海洋交通运输业保持较快增长，海洋货物周转量比上年增长9.5%，港口服务能力进一步增强；海洋旅游业实现较快增长，海洋旅游市场持续升温，上海、天津、广州、深圳等沿海城市旅游热度全年保持高位，多个沿海地区旅游收入增速超过10%，邮轮旅游跃上新台阶。

海洋新兴产业不断培育壮大。海洋工程装备制造业持续回暖，新要素、新动能驱动产业转型升级，装备关键核心技术不断突破，增加值比上年增长9.1%；海洋药物和生物制品业保持平稳发展，海洋药物研发和生物制品开发持续推进；海洋电力业保持快速增长态势，海上风电发电量比上年增长28.2%，深远海风电有序拓展，潮流能、波浪能等海洋能研发稳步推进；海水淡化与综合利用业稳步增长，已建成海水淡化项目规模超280万吨/日，海水直接利用量持续稳定增长。

(责编：乔业琼、吕骞)

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