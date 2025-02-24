欧阳易佳

2024年，我国大气污染防治情况如何？2025年基本消除重污染天气的指标能否顺利实现？生态环境部今日召开例行新闻发布会，围绕“持续深入打好蓝天保卫战”主题介绍有关工作。

新闻发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

持续深入打好蓝天保卫战

重污染天是人民群众的“心肺之患”，老百姓的观感是最直接的、影响是最突出的、健康危害是最大的。

“‘十四五’以来，全国重污染天数比例稳中有降，2024年为0.9%，超额完成年度目标。”生态环境部大气环境司司长李天威在发布会伊始，带来了一则好消息。

“蓝天不是等来的，而是拼出来的。”李天威说，2024年，大气污染防治开展了大量工作。通过持续深化重点领域行业治理减排，全年完成散煤治理200万户，累计达4100万户。推动完成钢铁行业全流程超低排放改造1.3亿吨，实现全国80%以上产能全流程或重点工程超低排放改造；组织排查挥发性有机物（VOCs）重点企业2.35万家，完成问题整改3万余个。

李天威介绍，通过积极推动“公转铁、公转水”，年度铁路货运量增长2.8%、水路货运量增长4.7%；累计淘汰高排放车近5000万辆；对7家车企13个车型的车辆开展排放召回，涉及问题车辆28万辆；开展机动车排放检验领域第三方机构专项排查整治行动，查处3790家，刑事立案155起，有效打击弄虚作假。

李天威介绍，通过全面加强重污染天气应对和区域联防联控。完成新一轮重污染应急预案修订，优化预警分级的标准；推动应急减排清单涉气企业全覆盖，2024年共纳入企业76万家，比2022年增加近1倍；深化重点行业绩效分级，2024年绩效A级和绩效引领级的企业2754家，比2022年增加46%。实施秋冬季长时间大范围重污染应对分阶段差异化管控，组织开展跨区域联防联控，有效减少中重度污染天气将近50%。协同“线上+线下”两个战场，开展重点区域空气质量改善监督帮扶，共派出607个工作组，4769人次，发现推动并解决各类突出问题8.8万余个。

多措并举解决老百姓家门口的污染问题

噪声、餐饮油烟、恶臭，这些老百姓家门口的污染跟群众的切身利益密切相连。

“我感觉解决起来有两难。一是这些问题关乎群众的切身利益、直接利益，涉及的主体多样，监管部门职能交叉，管理难。二是这些污染具有瞬时性、局域性的特点，监测数据与群众的实际感知存在‘时差’，标准的认定跟老百姓的体验也有‘温差’，不仅执法难，技术上、手段上也很难。”李天威说。

为解决好老百姓家门口的噪声问题，近年来，生态环境部会同相关部门持续落实《“十四五”噪声污染防治的行动计划》。

一方面，对群众反映强烈的问题，开展噪声治理“千件万户”投诉典型案件调度，一共调度了1600多件，受益群众50多万人。推动打造“消除杂音、睡得安心”的宁静小区，全国目前已建设完成宁静小区2132个。推广“静音车厢”，在京沪、京广等铁路线路已有99列静音列车在飞驰。

另一方面，指导地方进一步明确噪声污染防治的监管职能，全国338个地级市（不含三沙市）中已经完成了283个。近20万家工业企业已经实现了噪声“持证排污”，年内全部28万家工业企业将纳入排污许可证管理。北京、江苏等11个省份划定噪声敏感建筑物集中区域超过了860平方公里。

李天威表示，接下来，生态环境部会把噪声、餐饮油烟、恶臭这些老百姓家门口的烦心事作为心头事，持续地优化、强化上述这些行之有效的措施办法，积极固化、谋划能落地、好操作、有成效的制度机制，努力把老百姓家的事办到家。

让环保投入高、绩效好的企业享受政策红利

近年来，生态环境部从各个角度、各个领域，极力推进大气污染治理绩效提升。

在价格方面，出台了燃煤电厂超低排放电价政策，指导地方制定了钢铁、水泥等行业超低排放差别化的电价、水价。在财税方面，中央和地方大气污染防治资金对改造项目予以支持，完成改造的企业还能享受环境税、购置税等减免优惠政策。

在环保监管方面，落实超低排放和环保绩效A级企业重污染天气预警期间不停产、不限产，环保检查“无事不扰”，保障绿色、优质产能能够尽量发挥。

“正是这一系列的措施，推动我国建成了世界上规模最大的清洁煤电体系和清洁钢铁生产体系，很多企业绿色转型和利润增长实现了同频共振。根据中国钢铁工业协会统计数据，全国完成超低排放改造企业的利润率比其他企业高出了1.7个百分点。”李天威说。

李天威表示，下一步，生态环境部将从强化技术引领、完善政策支持、突出标准引领和强化执法监管四个方面持续健全长效机制，让环保投入高、绩效好的企业享受实实在在的政策红利。

(责编：乔业琼、吕骞)

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