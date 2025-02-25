人民网记者 李栋

深耕希望的田野，解码振兴的春天。新春伊始，《中共中央国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》（以下简称“中央一号文件”）公开发布，清晰描绘了2025年“三农”的工作任务书、路线图。

中央一号文件提出，“确保国家粮食安全，确保不发生规模性返贫致贫，提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入，为推进中国式现代化提供基础支撑。”

今年“三农”工作具体怎么干？多位专家学者在接受记者采访时表示，要持续提升粮食和重要农产品供给保障能力，继续端牢“中国饭碗”；扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线；围绕提高农业综合效益、发展乡村新产业新业态、提升农民就业创业质量以及提高财产性收入等，拓宽农民增收致富渠道。

干好头等大事 端牢“中国饭碗”

中央一号文件提出，“稳定粮食播种面积，主攻单产和品质提升，确保粮食稳产丰产。”

粮食安全是“国之大者”。保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事。在过去的一年，我国粮食总产量突破1.4万亿斤，意味着人均粮食占有量超500公斤，高于国际公认的400公斤粮食安全线标准。

为什么我们有底气端牢“中国饭碗”？看看我们手里的“牌”：全国耕地面积实现连续三年净增加，2024年137个小麦新品种通过国家审定，300马力无级变速拖拉机量产应用，这些为提升粮食生产力增加了筹码。

翻阅历年的中央一号文件，保障国家粮食安全始终是重要内容。国家发展改革委宏观经济研究院研究员涂圣伟表示，保证粮食和重要农产品安全稳定供给始终是推进乡村全面振兴的首要任务。只有持续提升粮食和重要农产品供给保障能力，才能牢牢把握粮食安全的主动权，为应对国际国内的风险挑战提供坚实支撑。

夏粮，是全年粮食生产的首战。为保证今年的粮食丰收，近期，农业农村部启动实施奋战120天抓春管提单产夺夏收粮油丰收行动，从“雨水”到“夏至”，聚焦重点作物、重点区域、重点环节，紧盯关键农时、关键技术、关键要素，强化联系包保、监测预警、指导服务，全力以赴确保夏收粮油首战告捷、夯实全年粮油丰收基础。

守牢底线防返贫 加强保障共赴振兴

中央一号文件提出，“持续巩固拓展脱贫攻坚成果”。

目前，全国超过六成的监测对象已稳定消除返贫致贫风险，其余也都针对性落实了精准帮扶措施，牢牢守住了不发生规模性返贫致贫的底线。

底线更牢。截至2024年11月底，全国累计帮扶534万名防止返贫致贫监测对象，稳定消除风险。

产业更强。832个脱贫县均培育形成2至3个主导产业，总产值超过1.7万亿元，近3/4的脱贫人口与新型农业经营主体建立了利益联结机制。

就业更稳。截至2024年底，脱贫劳动力务工就业人数3305万，已连续4年稳定在3000万人以上。

收入更多。据国家统计局数据，2024年前三季度，脱贫县农民人均可支配收入12384元，比上年同期实际增长6.5%。

今年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期的最后一年。农业农村部副部长张兴旺介绍，将扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，研究谋划过渡期后常态化帮扶政策举措，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。

壮大县域富民产业 夯实农村经济根基

中央一号文件提出，“发展乡村特色产业”“拓宽农民增收渠道”。

增加农民收入是“三农”工作的中心任务。2024年，我国乡村富民产业蓬勃发展。国家统计局数据显示：2024年农村居民人均可支配收入达到23119元、比上年实际增长6.3%。

发展乡村产业是改变乡村面貌的重要抓手，产业兴旺才能增收致富。截至去年年底，各地建成1709个农业产业强镇、350个国家现代农业产业园和220个优势特色产业集群，全国规模以上农产品加工业企业超过9万家。

中央一号文件提出，“发展各具特色的县域经济，支持发展就业容量大的富民产业，促进农民就近就业增收。”

一年来，我国农产品加工业效益改善，预计全国规模以上农产品加工企业营业收入超过18万亿元。乡村休闲旅游发展向好，“乡村游”“村字头”IP吸粉无数，带火了乡村、致富了农民。

“壮大县域富民产业是提升乡村产业发展水平和促进农民增收的关键举措和内在要求。”浙江农林大学浙江省乡村振兴研究院执行院长、教授潘伟光在接受人民网记者采访时表示，壮大县域富民产业主要举措体现在三方面：一是特色产业富民。要大力发展具有市场竞争力的特色产业、绿色产业以及一二三产融合的新产业新业态；二是联农带农机制富民。鼓励支持在收益分配机制上向农民倾斜；三是拓宽多种渠道富民。拓展农民经营性收入渠道，强化就业服务支持以及专项行动等手段，提高农民工资劳务收入。农业农村部发展规划司司长陈邦勋介绍，下一步，将围绕提高农业综合效益、发展乡村新产业新业态、提升农民就业创业质量以及提高财产性收入等方面，继续拓宽农民增收致富渠道。

山河为卷，奋斗作笔。时值春耕备耕，丰收的故事正在沃野写下新一年的序章，中国“三农”工作者蹄疾步稳，乘势而上，必将绘就农业强国欣欣向荣的新图景。

(责编：郝帅、吕骞)

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