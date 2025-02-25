原标题：微众银行荣获《亚洲银行家》三项大奖，数字普惠金融实践获国际认可

近日，《亚洲银行家》（The Asian Banker）2025年银行业创新年会暨全球卓越零售金融服务奖项颁奖典礼在日本东京举办。微众银行凭借着在普惠金融领域所获的卓越成就、金融科技在企业金融应用方面的创新应用，荣获“亚太最佳数字银行”“中国最佳数字银行”以及“亚太最佳AI/生成式AI中小企业营销应用项目”三项大奖。

据悉，《亚洲银行家》奖项计划是全球金融业最具权威性和影响力的奖项评选项目之一。本次微众银行摘得多个国际奖项，体现了国际权威专业机构对微众银行在普惠金融、数字金融实践成果的认可和肯定。

微众银行行长助理方震宇表示：“从成立到现在服务四亿多客户，微众银行只用了十年时间，依靠的是业务模式的创新和数字科技的应用。当下，前沿技术不断发展，AI大模型工具纷纷得到应用并开始发挥作用。可以相信，这种作用将会产生前所未有的力量，给金融行业带来革命性的变化和突破。我们愿与全球的伙伴携手合作，参与变化、促成变化，用金融和科技的力量，共同为社会创造更多的价值。”

数字普惠金融模式广受认可 六次获评“亚太最佳数字银行”

自2021年以来，《亚洲银行家》对来自42个市场的160多家数字银行在客户、市场/产品覆盖、盈利能力、资产和存款增长以及资金等五个关键领域的表现，评选出“全球百强数字银行排名”。该排名旨在表彰数字银行在全球范围内的市场领导力，成为衡量行业成功的全球标杆。

此次颁奖典礼上，微众银行获评《亚洲银行家》“2025全球百强数字银行排名”的亚太最佳数字银行、中国最佳数字银行。这是微众银行第六次荣获由《亚洲银行家》评选的“亚太最佳数字银行”荣誉。

《亚洲银行家》表示，微众银行服务了广泛的普罗大众及中小微企业，兼具优秀的盈利能力及卓越的运营效率。此外，微众银行还持续在人工智能、大数据、云计算和区块链技术等前沿技术领域深耕。

微众银行以科技立行为重要战略，在前沿科技领域持续探索攻坚。目前，微众银行已建立起领先的金融科技能力体系，累计申请专利超过4000件，累积推出38个开源项目，已成为全球金融科技合作的典范。在成立之初，微众银行便搭建国内首个具备完全自主知识产权、可支撑亿量级客户和高并发交易的分布式银行核心系统。依托该系统，微众银行单账户每年IT运维成本降至2元左右，不到国内外同行十分之一的水平，单日交易峰值超14亿笔，为践行普惠和服务小微奠定了坚实基础。

成立十年来，微众银行已探索出了一条可持续的数字银行道路，给全球数字银行商业可持续的发展提供了经验。微众银行持续完善面向普罗大众和小微企业的普惠金融产品矩阵，如“微粒贷”“微业贷”“微众银行财富+”等，积极优化信贷、理财、存款和账户等基础金融服务，引领全球数字普惠金融发展。截至2024年6月末，微众银行已累计服务个人客户超4亿，累计申请贷款的中小微企业超500万家。

深化AI大模型应用探索 助力数智化营销

在此次《亚洲银行家》“全球卓越零售金融服务奖项”评选中，微众银行的“数据+生成式AI”双轮驱动的微众银行数智化营销项目，获评2025年“亚太最佳AI/生成式AI中小企业营销应用项目”。

《亚洲银行家》表示：“这一荣誉体现了微众银行在零售和中小企业金融业务中，始终如一地展示出的市场领先愿景和执行力。微众银行在理解并满足不断变化的客户需求、客户体验以及数字化转型和AI应用方面表现卓越，推动了效率和客户互动，将金融深度融入客户体验，超越了地区及本地同行。”

近年来，随着微众银行企业金融业务快速发展，企业客户经营在精细化、数字化、智能化方面有了更高要求。而伴随生成式AI浪潮“席卷”全球，微众银行积极探索将AI技术创新成果应用于普惠金融业务，发展出以“数据+生成式AI”双轮驱动的数智化营销手段，通过利用大数据、AI大模型、自然语言处理、联邦学习等技术，实现对中小微企业覆盖更宽广、产品匹配更精准、客户服务更顺畅，解决客户“随时随地可找到”“产品+内容个性化”“服务互动智能化”等需求。

(责编：董童、李源)

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