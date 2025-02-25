打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

陆金所控股完成DeepSeek接入

2025年02月25日11:07 | 来源：人民网
小字号

据平安集团官方消息：作为平安集团金融科技生态圈的重要组成部分，陆金所控股近日已完成 DeepSeek的接入。通过将DeepSeek大模型与现有的金融科技能力矩阵深度融合，陆金所控股已在多个关键业务场景中实现落地应用，进一步拓展小微金融服务的智能化边界。

据悉，陆金所控股接入DeepSeek后，聚焦于客户服务、管理提效、数字化经营等领域的九大场景积极探索应用落地。客户服务方面，陆金所控股计划推出DeepSeek赋能的20余种场景应用，分两个阶段实施上线：第一阶段一季度上线企微智能服务相关的9个场景应用；第二阶段上线ATO（社交化客服）、智能消保、智能风险回访、企微智能助理等其他场景应用。

深耕AI技术，为小微金融服务提质增效。在AI技术领域，陆金所控股积极探索全业务流程AI化，对于触达传统金融难以覆盖的小微客群、智能匹配符合需求的融资产品，并在建立金融服务小微企业“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制方面做出了有益实践。陆金所控股技术相关负责人表示，今年公司会继续加大技术投入，利用DeepSeek、Qwen等通用模型加强各业务领域的专有模型性能，赋能公司数字化、智能化业务转型。

数实融合，让小微金融服务更有温度。如何把数字服务融入小微经营场景？“我们的优势不只是线下有团队，也在于快响应、高可靠性的线上，充分行程线上与线下的联动。”陆金所控股相关负责人介绍。

陆金所控股致力于打造“有温度”的线上体验，既有科技的支持，又体现人文关怀。借助线下咨询顾问服务网络，为客户提供一对一的个性化咨询服务，将数字化服务送到小微企业身边，弥补“数字鸿沟”。

为了更好服务区域重点行业，平安担保正在探索“行业顾问”团队，聚焦制造、科技、零售等重点行业，结合行业特点开展差异化经营、制定差异化产品，划定责任田（如商圈、市场、园区等），持续深耕责任田内小微客户，深入小微经营场景，对客户开展全生命周期经营。目前已经在15个城市试点，并逐渐推广至全国。

除了线下专人专属咨询服务，我们的客户如果在贷款流程中遇到问题，每当有断点的时候，系统大概几秒钟就能识别出，然后立即推送给相关的客户服务人员及时致电客户，使问题能马上得到解决。DeepSeek可以大幅提升应用效果。”该负责人介绍。“随着AI应用的深入，探索DeepSeek大模型与现有的金融科技能力矩阵深度融合的机构将迎来更广泛的数字化发展机遇，赢得赛道先机。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
央行开展3185亿元逆回购操作 操作利率1.5%
　　中国人民银行官网截图。 人民网北京2月25日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，为保持银行体系流动性充裕，中国人民银行今日以固定利率、数量招标方式开展了3185亿元逆回购操作，操作利率1.5%。…
从数据看冰雪经济活力 助力区域协同发展
　　人民网北京2月25日电 （记者许维娜）或是观赏冰雕雪雕、雾凇，惊叹于冰雪奇观；或是在冰场雪道飞驰，尽享滑冰滑雪的激情；或是参与冬捕，感受丰收喜悦……去年冬天以来，我国各地冰雪运动与旅游热度居高不下，成为假期出游热门之选。人们在享受冰雪运动和冰雪旅游乐趣的同时，也有力推动了我国冰雪经济的发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部