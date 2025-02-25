据平安集团官方消息：作为平安集团金融科技生态圈的重要组成部分，陆金所控股近日已完成 DeepSeek的接入。通过将DeepSeek大模型与现有的金融科技能力矩阵深度融合，陆金所控股已在多个关键业务场景中实现落地应用，进一步拓展小微金融服务的智能化边界。

据悉，陆金所控股接入DeepSeek后，聚焦于客户服务、管理提效、数字化经营等领域的九大场景积极探索应用落地。客户服务方面，陆金所控股计划推出DeepSeek赋能的20余种场景应用，分两个阶段实施上线：第一阶段一季度上线企微智能服务相关的9个场景应用；第二阶段上线ATO（社交化客服）、智能消保、智能风险回访、企微智能助理等其他场景应用。

深耕AI技术，为小微金融服务提质增效。在AI技术领域，陆金所控股积极探索全业务流程AI化，对于触达传统金融难以覆盖的小微客群、智能匹配符合需求的融资产品，并在建立金融服务小微企业“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制方面做出了有益实践。陆金所控股技术相关负责人表示，今年公司会继续加大技术投入，利用DeepSeek、Qwen等通用模型加强各业务领域的专有模型性能，赋能公司数字化、智能化业务转型。

数实融合，让小微金融服务更有温度。如何把数字服务融入小微经营场景？“我们的优势不只是线下有团队，也在于快响应、高可靠性的线上，充分行程线上与线下的联动。”陆金所控股相关负责人介绍。

陆金所控股致力于打造“有温度”的线上体验，既有科技的支持，又体现人文关怀。借助线下咨询顾问服务网络，为客户提供一对一的个性化咨询服务，将数字化服务送到小微企业身边，弥补“数字鸿沟”。

为了更好服务区域重点行业，平安担保正在探索“行业顾问”团队，聚焦制造、科技、零售等重点行业，结合行业特点开展差异化经营、制定差异化产品，划定责任田（如商圈、市场、园区等），持续深耕责任田内小微客户，深入小微经营场景，对客户开展全生命周期经营。目前已经在15个城市试点，并逐渐推广至全国。

“除了线下专人专属咨询服务，我们的客户如果在贷款流程中遇到问题，每当有断点的时候，系统大概几秒钟就能识别出，然后立即推送给相关的客户服务人员及时致电客户，使问题能马上得到解决。DeepSeek可以大幅提升应用效果。”该负责人介绍。“随着AI应用的深入，探索DeepSeek大模型与现有的金融科技能力矩阵深度融合的机构将迎来更广泛的数字化发展机遇，赢得赛道先机。”

(责编：曹淼、李源)

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