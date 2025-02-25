人民网北京2月25日电 （记者乔雪峰）近年来，我国风电产业发展态势良好，在装机规模、技术创新、产业链建设等方面均取得显著成果。风电领域技术创新不断取得重大进展，支撑我国风电产业持续保持高速发展。

2月24日，中国可再生能源学会风能专业委员会发布《2024年中国风电吊装容量统计简报》（以下简称《简报》）。《简报》提出，2024年，全国（除港、澳、台地区外）新增装机14388台，容量8699万千瓦。其中，陆上风电新增装机容量8137万千瓦，占全部新增装机容量的93.5%，海上风电新增装机容量561.9万千瓦，占全部新增装机容量的6.5%。

《简报》提出，2024年，中国风电市场有新增装机的整机制造企业共13家，前5家市场份额合计为75%，前10家市场份额合计为98.6%。以明阳智能为例，其以1229万千瓦的风机新增装机容量位列榜单第三，明阳海上风电装机容量排名第一，市场份额占比为31.3%。

明阳天成号在广东阳江正式投运。受访方供图

当前，海上风电正成为清洁能源发展的重要方向，发展海上风电已成为我国加快经济社会全面绿色转型的重要方面，明阳持续推动风电技术创新浪潮，不断延拓风电开发边界，为全球绿色发展提供可持续、全方位的支持。

此外，基于海上风电特别是深远海漂浮式技术，明阳以海洋能源与经济的创新融合应用带动重大科技和产业集群发展，为建设海洋领域新质生产力贡献智慧和力量。

2024年，由明阳自主研制的新一代漂浮式风电平台——“明阳天成号”成功投运。除了在海上风电领域，明阳还以场景应用牵引“电氢氨醇”“绿色算力”等模式创新，为“大海上”“沙戈荒”“绿电氢氨醇”和零碳园区提供定制化方案，把绿色资源禀赋转换为零碳产业经济的新动能。

(责编：郝帅、吕骞)

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