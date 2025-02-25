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创新引领 解锁城市治理“新密码”

2025年02月25日13:51 | 来源：人民网
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人民网北京2月25日电 （记者王绍绍）在城市化进程加速推进的当下，城市规模不断扩张，人口数量持续增长，城市治理面临着诸多复杂挑战。

专家认为，资源的高效利用、生态环境的保护、居民生活品质的提升等问题，成为城市可持续发展的关键。在此宏观背景下，垃圾分类作为城市精细化管理的重要环节，成为衡量城市治理水平的关键指标，也是创新城市治理模式的重要突破口。

以杭州市朝晖街道为例，该街道以垃圾分类为着力点，进行了一系列创新实践。

在垃圾分类教育方面，朝晖街道突破传统宣传模式，针对小朋友群体开展特色教育活动。比如，播放趣味教育视频，让垃圾分类知识变得生动易懂；组织亲子参与垃圾重新分类实践，增进互动与理解；举办趣味飞行棋游戏，将知识融入娱乐，激发孩子们的学习兴趣。

志愿者队伍的建设也是一大亮点。街道众多退休居民主动投身垃圾分类志愿服务，他们坚守岗位，耐心指导居民分类，成为垃圾分类的“代言人”。志愿者们的积极行动，带动更多居民参与，形成自我管理、自我监督的良好氛围，有效提升了垃圾分类的准确率。

硬件设施的升级同样不容忽视。针对大件垃圾处理难题，朝晖街道重新规划大件垃圾房，优化空间布局，提升处理效率；引入智能化管理系统，配备先进的设施设备，实现对垃圾投放的实时监控与规范管理；在建设过程中秉持环保理念，采用环保材料和节能设备，降低能耗与污染，为垃圾分类工作提供坚实的硬件支撑。

展望未来，城市治理需着眼长远，构建更加完善、高效的治理体系。专家建议，政府应加强顶层设计，制定统一、科学的城市治理规划与标准，确保各项治理措施协同推进。同时，进一步深化公众参与机制也至关重要。一方面，通过开展多样化的宣传教育活动；另一方面，建立健全公众意见反馈机制，畅通居民参与城市治理决策的渠道。

(责编：郝帅、吕骞)
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