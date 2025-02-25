农业农村部：抓好八方面工作 落实中央一号文件部署
2025年02月25日14:22 | 来源：新华社
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记者2月25日从农业农村部获悉，农业农村部近日印发《落实中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴工作部署的实施意见》，部署8方面40项具体工作举措，千方百计促进农业增效益、农村增活力、农民增收入，扎实推进农业农村高质量发展。
实施意见提出，2025年农业农村部将重点抓好八个方面工作。一是全方位夯实国家粮食安全根基，抓好粮食等重要农产品稳产保供。二是巩固拓展脱贫攻坚成果，守住不发生规模性返贫致贫底线。三是持续提升农业物质装备水平，增强农业科技创新体系整体效能。四是推进农业发展全面绿色转型，促进农业高质量发展。五是持续壮大乡村特色产业，着力拓宽农民增收致富渠道。六是持续提升乡村建设和乡村治理水平，扎实建设宜居宜业和美乡村。七是进一步深化农村改革，激发农业农村发展活力。八是强化要素体制机制保障，推动各项任务落地见效。（记者古一平）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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