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生态环境部：严防执法“一刀切” 为良好营商环境提供法治支撑

2025年02月25日14:34 | 来源：人民网
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人民网北京2月25日电 （记者王连香）2月24日，生态环境部举行2月例行新闻发布会。会上，生态环境部宣教司司长、新闻发言人裴晓菲介绍，近日，生态环境部发布了《关于进一步规范生态环境执法 助力优化营商环境的意见》（以下简称《意见》），强调优化创新执法方式，提升执法质效，打造法治化营商环境，切实保障企业合法权益，服务经济社会高质量发展。

裴晓菲介绍，《意见》从加强源头预防、做好普法指导、强化科技赋能、规范涉企检查、突出执法重点、统一裁量基准、强化柔性执法、注重罚后整改、加强队伍建设等9个方面提出了要求，积极探索执法与服务相统一、守底线和促发展相结合，推行渐进式执法模式，实行“普法宣传—教育引导—告诫说理—行政处罚—监督整改”联动，强化全过程执法服务，做到“事前积极预防、事中审慎考量、事后引导整改”，严防执法“一刀切”，为打造良好营商环境提供有力法治支撑。

在规范涉企检查方面，《意见》要求加强现场检查的协调统筹，对照权责清单，科学制定检查计划，实现一次进门“一查清”，减少多头检查、重复检查。

在突出执法重点方面，《意见》提出要坚持宽严相济的原则，对发现重大环境问题的企业提高日常监管频次，对轻微违法企业依法实施不予处罚，给予适度容错空间。

(责编：王连香、吕骞)
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