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生态环境部：我国环境空气质量稳中向好

2025年02月25日14:49 | 来源：人民网
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人民网北京2月25日电 （记者王连香）“蓝天不是等来的，而是拼出来的。”2月24日，生态环境部举行例行新闻发布会，生态环境部大气环境司司长李天威表示，2024年，蓝天保卫战决心不移、方向不变、力度不减，大气污染防治年度各项目标任务圆满完成，全国环境空气质量稳中向好。

李天威表示，2025年将坚持精准、科学、依法治污，突出环境空气质量管理，全面推进产业、能源、交通三大结构绿色低碳转型，全力完成“十四五”空气质量目标，高质量实现“十四五”收官。

李天威介绍，空气质量是污染防治攻坚战最直接、最普惠的指标。

2024年，全国地级及以上城市PM2.5浓度为29.3微克/立方米，同比下降2.7%；优良天数比例为87.2%，同比提高1.7个百分点；重度及以上污染天数比例为0.9%，同比下降0.7个百分点。“3项约束性指标均优于年度目标。”李天威介绍，北京市PM2.5浓度为30.5微克/立方米，同比下降6.2%，连续4年稳定达到国家二级标准；优良天数为290天，同比增加19天。

空气质量改善幅度大、改善范围广。京津冀地区PM2.5浓度同比下降3.4%，天山北坡城市群、成渝地区、汾渭平原、长江中游城市群、长三角地区PM2.5浓度同比分别下降13.4%、10.8%、4.8%、4.4%、0.9%。“以上区域人口数量、土地面积和经济总量分别占全国的52%、39%和57%，在稳增长任务十分繁重的形势下，改善局面来之不易。”李天威说。

PM2.5和臭氧协同控制取得初步成效。与2019年相比，全国PM2.5浓度下降19.4%，臭氧浓度下降2.7%，且连续3年稳定在144—145微克/立方米，2015年以来，臭氧上升趋势得到初步遏制。近3年臭氧浓度整体基本稳定。

人努力、“天帮忙”。2024年，极端气象条件影响显著降低，沙尘天气大幅减少，由沙尘导致的优良天数比例损失为1.9个百分点，明显低于2023年的3.3个百分点；极端高温天气引发的臭氧超标导致的优良天数比例损失不到0.2个百分点。

(责编：王连香、吕骞)
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