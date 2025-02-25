原标题：菜鸟L4级物流无人车落地末端配送 联合国也来探访了

浙江余杭区的闲林、瓶窑等地已经成为名副其实的“无人车社区”，不少居民日常都能看到无人车穿梭在车流中。这里既有车流密集的城市主干道，也有拥挤的工业园区、山路和坡道，路况复杂，但无人车也如同一个老司机，灵活的转弯、超车和会车。以菜鸟为例，在以上片区每天运营的快递无人车超过200车次。

近日，联合国新闻记者走进浙江杭州余杭区，探访菜鸟无人车如何大规模应用于城市末端配送。

据了解，在浙江杭州余杭快递城市配送中心，这里承担了多家快递公司的末端配送职能，已经投入超过30台菜鸟无人车，连接配送中心和末端快递驿站，覆盖80%的运输线路。

在配送中心里，每台无人车可以装载约500个包裹。工作人员装好车后，一键就能发车，全程无需再介入。车辆抵达菜鸟驿站之前，会提前向驿站工作人员推送提醒消息，由菜鸟驿站工作人员完成卸车。一些驿站要发出的包裹，也会通过无人车送回配送中心。据配送中心负责人介绍，使用无人车配送后，短驳配送环节的成本下降了约20%至30%。

“自动驾驶从本质上就比有人驾驶的车更安全”，菜鸟集团首席技术官李强认为。凭借多传感器的融合感知技术，菜鸟无人车能在10毫秒内跟踪100个以上的动态目标，在复杂的道路环境中具备强大的识别、决策、行动能力，以保障行人、车辆安全。此外，菜鸟也依托成熟稳定的云端安全监控体系，在车辆出现异常时第一时间通过人力安全员介入，为无人车行驶提供多维度的安全冗余方案。

据悉，菜鸟长期自研无人驾驶技术，并在加速自动驾驶的商业化落地，目前菜鸟L4级公开道路无人车已经在全国超30个县、市级行政区域完成部署和应用。此外，除了在自有仓储、园区等大量使用自研的分拣机、搬运机器人等智能设施外，菜鸟也在大力推进物流科技的商业化和出海，目前已在28个国家落地600多个数字化和智能化项目，涉及食品、日化、汽车、化工、鞋服和通信等多个行业。

(责编：董童、李源)

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