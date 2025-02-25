原标题：中国银行手机银行App接入银联云闪付网络支付平台

近日，中国银行手机银行接入中国银联云闪付网络支付平台，实现支付体验焕新升级。双方秉持开放共赢理念，依托科技创新，为用户提供更加便捷、高效的支付体验。截至目前，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行在内的100家商业银行的115款App已经接入云闪付网络支付平台。

此次焕新升级后，中国银行手机银行用户可便捷地在京东、携程、铁路12306、叮咚买菜等300余家银联线上支付商户进行付款，后续还将上线权益精选、车主生活等内容场景及银联线下受理网络服务，助力中国银行手机银行服务经营提质升级。

双方还将深化用户经营合作，共同助力政府“以旧换新”消费券发放，联合开展促消费、惠民生活动，包括新开通中国银行手机银行云闪付网络支付服务享支付立减、使用中国银行银联卡在线上优质商户支付立减、“以旧换新”政府消费券叠加等，以实际举措激发消费活力、服务实体经济，为中国银行客户提供切实优惠和便利服务体验。

中国银联锚定“平台化、数智化、全球化”战略目标，积极携手商业银行打造安全高效便捷统一的支付体验。下一步，中国银联将通过云闪付网络支付平台，加强与中国银行在发卡、绑卡和用卡境内外一体化合作，依托“云-管-端”理念，积极开展打造价值网络、信任网络和效益网络实践，为支付和金融高质量发展贡献力量。

(责编：董童、李源)

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