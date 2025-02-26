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财经观察：冰雪经济跨越山海 “北雪南移”成冰雪消费新趋势

人民网记者 杨虞波罗
2025年02月26日08:28 | 来源：人民网
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在室内滑雪场玩冰上碰碰车、在滑雪过后参加土家的歌舞表演、穿着短袖滑雪观看雪山美景……近年来，随着滑雪产业的发展和冰雪旅游的普及，“南客北上”“北雪南移”等冰雪消费新趋势逐渐显现。

2月23日，滑雪爱好者在贵阳市高坡云顶滑雪场滑雪。新华社记者 杨文斌摄

2月23日，滑雪爱好者在贵阳市高坡云顶滑雪场滑雪。新华社记者 杨文斌摄

截至2024年底，全国滑雪场数量超850家，冰雪经济相关企业达2.5万家，产业链年产值突破万亿元。在“带动三亿人参与冰雪运动”的号召下，冰雪运动正打破地域界限，形成“北雪南移、西扩东进”的全国性产业浪潮。南方省市借势发力，以室内滑雪场为突破口，将“冷资源”转化为“热经济”，为中国冰雪经济注入新动能。

室内滑雪场成为南方冰雪经济的“破冰之刃”。在广西，借亚冬会契机，桂林全州天湖滑雪场与梧州启迪鸿星雪立方冰雪世界迅速崛起，2025年春节期间带动冰雪消费超8000万元；在广州，融创雪世界作为华南地区规模最大的室内滑雪场，年均接待游客超百万人次；在上海，冰雪之星等室内滑雪综合体不仅提供专业雪道，还融合餐饮、购物等业态，打造“一站式”冰雪消费场景。室内滑雪场的兴起，不仅满足了南方居民对冰雪的好奇心，更通过四季运营破解了传统冰雪运动的季节性限制，推动冰雪消费从“尝鲜”转向常态化。

从“小众运动”到“全民热潮”，冰雪运动在南方地区加速普及。广州、深圳等地将冰雪运动纳入中小学课程，组织学生赴室内滑雪场开展实践教学，培育冰雪运动后备力量。在社交媒体上，“汉服滑雪”“夜滑挑战”等话题阅读量破亿，年轻人在追求刺激的同时，正在将冰雪运动转化为时尚生活方式。

冰雪经济的全国性产业链已初具规模，涵盖装备制造、旅游服务、文化创意等多个领域。广东企业研发的智能滑雪头盔、3D打印定制化滑雪鞋垫等产品，满足了消费者个性化需求。广西推出“南国冰雪之旅”线路，四川打造“冰雪+温泉”特色产品，冰雪与文化、民俗的结合提升了消费附加值。上海国际滑雪赛、广州冰雪嘉年华等区域性赛事吸引全球选手，带动酒店、餐饮等关联产业增长。

冰雪经济的发展，离不开政策支持与市场机制的协同发力。国务院《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》提出，到2030年冰雪经济总规模达1.5万亿元，推动形成“北技南用、北雪南销”的产业协作模式。

“这是北京冬奥会、冬残奥会之后出台的发展冰雪运动、冰雪经济的一份重要文件，重点是破解制约冰雪运动、冰雪经济发展的难点堵点痛点，实招硬招比较多，对促进冰雪运动、冰雪经济发展非常有意义。”国家体育总局副局长李静谈到，近年来，我国优质冰雪“冷资源”向经济发展的“热动力”加速转化。在人民群众旺盛的冰雪消费需求推动下，像“尔滨热”“滑雪热”这些热潮也是火遍大江南北，发展冰雪经济在社会上形成广泛共识。

(责编：王连香、吕骞)
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