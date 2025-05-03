新华社北京5月3日电（记者邹多为）今年是中国和欧盟建交50周年，从建交初期的24亿美元到现在的7800亿美元，中欧双边贸易持续向好发展。据海关统计，今年一季度，我国对欧盟进出口1.3万亿元，同比增长1.4%，相当于每分钟都有超过1000万元的贸易往来。

分领域看，在消费品领域，一季度，我国进口的72%的箱包、51.7%的乘用车、42.2%的化妆品来自欧盟，我国对欧盟出口电子电器、服装及衣着附件、日化用品同比分别增长7.7%、3%、16.1%。

在高技术领域，一季度，我国自欧盟进口高端装备640亿元，同比增长30.4%，占我国同类产品进口总值的32.9%，我国对欧盟出口工业机器人、高端机床分别增长81.9%、11.7%。

在农业领域，一季度，我国从欧盟进口啤酒、猪肉同比分别增长25.7%、17.5%，我国对欧盟出口水产品、干鲜瓜果分别增长34.4%、10.8%。

海关总署副署长王令浚表示，中国和欧盟经济高度互补、利益紧密交融，互为彼此最重要的贸易伙伴。双方经济总量合计超全球的三分之一，都是经济全球化和贸易自由化的倡导者、世贸组织的坚定维护者和支持者，在许多方面有着广泛共同利益和巨大合作空间。

“在全球经济不稳定、不确定因素增多的形势下，中欧双方密切沟通、携手合作，共同维护自由开放的贸易投资，维护全球产业链供应链稳定畅通，这将为双方和世界经济注入更多稳定性、确定性。”王令浚说。

(责编：王静、胡永秋)

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