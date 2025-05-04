平台直采、建立专区、流量支持、供采对接——

本报记者 王 珂 刘诗瑶

4月25日召开的中共中央政治局会议强调：“加快推动内外贸一体化”。

在商务部和各地商务部门引导下，电商平台推出平台直采、建立专区、流量支持、供采对接等多项举措，帮扶外贸企业开拓内销渠道，取得积极成效。

推出多种支持举措

“我们的微信小店首次单日销售额破百万元。”看着增长的销售数据，浙江一家厨具生产企业负责人黎雄飞说。这家企业的产品出口北美、欧洲和中东市场。近日，腾讯推出开店绿色通道、新商激励、流量扶持、费率优惠等10项措施，为外贸企业拓宽国内外市场提供支持。

2023年，这家厨具企业就尝试开设微信小店，但由于运营经验不足，收效一般。支持措施出台后，腾讯运营人员“一对一”传授直播策划、设计经验，效果逐渐显现。“比如在直播中，平台告诉我们重点展示锅具的轻便、易清洁等特性，紧扣消费者的关注点，让观看量从几百跃升至数万。”黎雄飞说。

商务部相关负责人介绍，按照“外贸优品中华行”总体安排，发挥电商的渠道优势，以及全球最大网络零售市场的规模优势，全力助力外贸拓内销。15家主要电商平台积极响应，打好“组合拳”，推出订单直采、供采对接等8方面举措。截至4月23日，9家电商平台已开放入驻绿色通道，6家电商平台建立内销专区，对接超6000家次外贸企业，超600家次入驻。

微信小店商家运营负责人王卓说，腾讯相关帮扶计划推出后，还通过调研问卷，了解企业在开店和直播带货方面的难点，方便行业运营人员指导。

微信小店还将推出直播专场活动，针对品质高、内容好、品牌认知度高的外贸商家直播间，通过精准推荐、营销位展示等方式，促进交易转化。同时，微信支付也针对新入驻小程序的外贸商家提供支付手续费优惠扶持，并为新入驻的外贸商家准备了代金券、立减与折扣等丰富的营销工具，帮助外贸商家精准触达国内消费者，助力商家提升经营效率。

王卓说，不少外贸企业的产品很有竞争力，从材质到设计再到品控，都有很好的基础。通过销售环节转型，用更适合国内消费者的方式，就可以逐步建立用户认知，匹配到更多消费群体。

积极开展招商对接

“仅用了半天时间，京东就帮我们筛选出1万余件可立即上架的产品。”珠海金稻电器有限公司总经理马虹说。

金稻长期深耕国际市场，销售卷直发器、蒸脸仪、美容仪等产品。了解到金稻的需求后，京东个护电器采销团队迅速响应，美容电器业务负责人带队赶赴广东珠海，深入沟通相关策略。双方快速筛选出可立即上架的商品，后续将通过加装中文说明书等方式，帮助金稻完成首批产品的内销。

不久前，京东宣布未来一年内，将大规模采购不低于2000亿元出口转内销商品。此外，将依托自营模式和供应链能力，安排专业采销队伍驻点办公，直接采购外贸企业的优质产品，并开设外贸优品专区，通过全渠道营销为外贸企业搭桥铺路，加快打开销路。针对入驻商家，京东还将提供密集培训，进一步加大支持力度。

京东相关负责人表示，针对外贸企业的需求，将在商务部及各级政府部门指导下，在各地开展多种形式的招商对接。

近日，各级商务主管部门提供内销“直通车”，积极联动协会、平台，开展巡回采购、专场招商。

北京市商务局在丰台区创新中心举办“2025共建首都跨境电商新生态”系列活动之“外贸优品网上行”出口转内销对接会，推动适销对路的外贸产品对接国内电商渠道。

上海将依托相关平台为拓内销企业提供政策咨询、标准制订修订、产品检验检测和认证等综合服务，支持CCC认证机构精简优化拓内销产品强制性产品认证程序。

浙江联动多家大型商超、电商平台，帮助外贸企业畅通内销渠道，加强品牌推广，通过快捷入驻、流量和佣金鼓励帮扶等六项举措，帮助外贸企业转型。

苏宁易购启动“外贸优品振兴计划”，依托全场景零售生态、数字化运营能力及智慧供应链体系，推出快速入驻通道、流量资源倾斜、反向定制支持等举措，开通线上24小时入驻通道，免除保证金并简化审核流程。近期，苏宁易购将在广东、江苏、浙江、山东等地举办线下专场咨询会，提供运营培训等服务支持。苏宁易购将依托线上平台、线下超1000家城市自营门店，以及超1万家县镇零售云店，助力外贸企业拓展销路。

苏宁易购相关负责人表示，将全面开放“零售服务商”双线场景运营、商品供应链及物流履约服务能力，助力外贸企业开拓国内市场。

不断创新销售模式

外贸企业的国内线上运营能力是短板。对此，电商平台纷纷推出针对性举措，帮助外贸企业尽快建立线上销售渠道。

淘宝天猫近日启动“外贸精选”专项，计划面向至少1万家外贸商家、10万款外贸货源，通过“快捷入驻、半托管服务、小二本地化指导、天猫超市直采”等六项举措，简化外贸商家入驻流程，最快当天完成入驻，隔天实现商品发布。

针对出口转内销的企业，天猫开通“蓝星计划”专属入驻通道，一对一指导商家快速开店，并为出口转内销企业提供流量补贴。天猫还将举办“淘宝外贸周”活动，挖掘国内消费者有需求的优质外贸产品，让更多外贸优品可以高效、快速触达消费者。

美团在“商家入驻、经营扶持、品牌打造”等方面开设绿色通道，欢迎外贸商家进驻，支持外贸商品上线美团各业务。比如，美团小象超市将为外贸优品打造专区，提供专有营销方案；自有品牌携手有优质供应链和源头工厂的外贸企业共同开发更好品质、更有性价比的内销商品。

美团相关业务将联合有关进出口商会，在一些省份召开供应商见面会，与外贸企业建立产销对接渠道，积极支持外贸企业不断创新销售模式，开发更适合国内消费者的产品，帮助更多外贸商品开拓内销品牌。

数据显示，自美团官方发布绿色通道以来，已有200余家进入实际内销对接流程。以美团闪购为例，该业务第一时间设立采销交易专区，优先调配优质外贸商品为全国3万家闪电仓供货，为外贸企业免除交易佣金等，全渠道支持外贸企业开拓国内市场。

“我们将继续支持平台、行业、地方形成拓内销合力，稳外贸、扩消费。”商务部相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2025年05月04日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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