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我国商业航天将迎来高密度发射期（链接）

杨天梁
2025年05月04日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　党的十八大以来，我国商业航天发展驶入快车道。在政策的有力引导下，大量社会资本涌入，各地布局加速。当前，我国商业航天方兴未艾，企业数量快速增长、核心技术不断突破、产业生态加速形成。火箭与卫星制造、发射服务与卫星运营、终端应用与服务，产业链各环节共同发力。

　　海南商业航天发射场的建设，就是我国商业航天发展的一个生动缩影。从一期项目奠基，到首次发射圆满成功、填补我国商业航天发射场的空白，仅用时878天，这只是我们迈出的第一步。未来3到5年，我国商业航天将迎来高密度发射期，对发射场的支撑能力提出了更高要求。我们计划在一年半里完成发射场二期工程建设，预计2026年底实现发射。届时，发射场的4个发射工位，年发射能力有望突破60次。

　　商业航天以市场为导向、以盈利为目标，其发展离不开众多要素的协同支撑。因此，建议营造宽松政策环境、优化土地供应，创造更好融资环境、实现商业航天投资主体多元化，传统航天与商业航天“大手拉小手”、优势互补、协同发展，布局国际市场、拓展国际业务，探索商业航天发射新模式、新机制，推动我国商业航天可持续发展。

　　近年来，全球航天业进入加速变革期，到2035年总体规模预计达1.8万亿美元。相信在国家政策支持、各方协同配合下，我国商业航天必将成为万亿蓝海的“弄潮儿”。

　　（作者为海南国际商业航天发射有限公司党委书记、董事长，本报记者曹文轩采访整理）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月04日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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