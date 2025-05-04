原标题：用足用好财政政策提振消费

四川省通过“财政补贴+市场联动”发放各类文旅专项消费券、雄安新区举办“购在雄安”政府促消费活动、西安发放体育用品类消费券……“五一”假期，各地纷纷推出促消费活动，有效激发群众消费热情，市场保持升温势头。

推动提振消费、全方位扩大国内需求，宏观政策特别是财政政策大有可为。中央政治局会议强调，要加紧实施更加积极有为的宏观政策，用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。

提振消费是扩大内需、做大做强国内大循环的重中之重，这项系统性工程需要做好提升消费能力、优化消费环境、增强消费意愿等“必答题”。作为宏观调控的重要工具，财政政策可以通过社会保障、财政补贴、贷款贴息、税收优惠等工具，促进解决制约消费的瓶颈问题。去年以来，一系列财政政策效果明显，尤其是支持消费品以旧换新有效促进消费回升，今年一季度社会消费品零售总额同比增长4.6%，比去年全年提升1.1个百分点。扩大国内需求是我国长期战略之举，在当前外部冲击影响加大之际，更要加紧实施、用好用足更加积极的财政政策，进一步提振消费。

突出政策时效性。一系列存量政策和增量政策已明确，正在共同发力显效。政策的落地不能松劲，必须“能早则早、宁早勿晚”。只有紧抓政策时效，才能最大限度地发挥政策效果。今年我国拟发行超长期特别国债1.3万亿元，其中，5000亿元用于加力扩围实施“两新”政策。年初，中央财政就预拨810亿元资金，抢抓春节“窗口期”，让广大消费者及时享受政策红利，掀起消费热潮。近日，又追加下达第二批810亿元资金，持续支持各地实施消费品以旧换新政策。各地应加快已拨资金审核兑付，确保真金白银优惠直达消费者。

强化政策精准性。针对制约消费的突出矛盾问题，突出重点、精准施策，把宝贵的财政资金花在刀刃上。对于增收减负难题，更大力度支持保障和改善民生，织密扎牢社会保障网，多渠道提高中低收入群体收入，提升群众消费能力。同时，财政补贴只有切中消费者需求，才能更好拉动消费。今年扩围提质实施消费品以旧换新，家电支持品类由8大类拓展至12大类，增加了手机、平板等数码产品购新补贴，提振消费效果更加明显。政策靶向发力、精准支持，既有效扩大消费需求，也提升了人民群众的幸福感和获得感。

增强政策协同性。提振消费需要加强财税、货币、产业等政策的系统集成、协同配合，打出政策“组合拳”，特别是通过财政货币政策合力提供更多真金白银的支持。通过财政贴息的方式，引导带动信贷资源支持消费市场稳健发展。创设新的结构性货币政策工具，设立新型政策性金融工具，加大消费重点领域低成本资金支持。此外，还可以开展数字人民币扩消费、惠民生推广活动。财政政策和就业政策密切配合，通过安排就业补助资金、落实就业创业扶持政策、支持援企稳岗，促进高质量充分就业，对消费也能够起到拉动作用。

“五一”假期消费热潮，彰显了中国经济的强大韧性与潜力。加紧实施各项宏观政策，增强政策精准性、有效性，将进一步提升消费能力、释放消费潜力，推动消费市场向好向新发展，为经济发展注入更强劲动能。

(责编：罗知之、申佳平)

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