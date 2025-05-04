打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

用足用好财政政策提振消费

2025年05月04日08:55 | 来源：经济日报
小字号

原标题：用足用好财政政策提振消费

四川省通过“财政补贴+市场联动”发放各类文旅专项消费券、雄安新区举办“购在雄安”政府促消费活动、西安发放体育用品类消费券……“五一”假期，各地纷纷推出促消费活动，有效激发群众消费热情，市场保持升温势头。

推动提振消费、全方位扩大国内需求，宏观政策特别是财政政策大有可为。中央政治局会议强调，要加紧实施更加积极有为的宏观政策，用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。

提振消费是扩大内需、做大做强国内大循环的重中之重，这项系统性工程需要做好提升消费能力、优化消费环境、增强消费意愿等“必答题”。作为宏观调控的重要工具，财政政策可以通过社会保障、财政补贴、贷款贴息、税收优惠等工具，促进解决制约消费的瓶颈问题。去年以来，一系列财政政策效果明显，尤其是支持消费品以旧换新有效促进消费回升，今年一季度社会消费品零售总额同比增长4.6%，比去年全年提升1.1个百分点。扩大国内需求是我国长期战略之举，在当前外部冲击影响加大之际，更要加紧实施、用好用足更加积极的财政政策，进一步提振消费。

突出政策时效性。一系列存量政策和增量政策已明确，正在共同发力显效。政策的落地不能松劲，必须“能早则早、宁早勿晚”。只有紧抓政策时效，才能最大限度地发挥政策效果。今年我国拟发行超长期特别国债1.3万亿元，其中，5000亿元用于加力扩围实施“两新”政策。年初，中央财政就预拨810亿元资金，抢抓春节“窗口期”，让广大消费者及时享受政策红利，掀起消费热潮。近日，又追加下达第二批810亿元资金，持续支持各地实施消费品以旧换新政策。各地应加快已拨资金审核兑付，确保真金白银优惠直达消费者。

强化政策精准性。针对制约消费的突出矛盾问题，突出重点、精准施策，把宝贵的财政资金花在刀刃上。对于增收减负难题，更大力度支持保障和改善民生，织密扎牢社会保障网，多渠道提高中低收入群体收入，提升群众消费能力。同时，财政补贴只有切中消费者需求，才能更好拉动消费。今年扩围提质实施消费品以旧换新，家电支持品类由8大类拓展至12大类，增加了手机、平板等数码产品购新补贴，提振消费效果更加明显。政策靶向发力、精准支持，既有效扩大消费需求，也提升了人民群众的幸福感和获得感。

增强政策协同性。提振消费需要加强财税、货币、产业等政策的系统集成、协同配合，打出政策“组合拳”，特别是通过财政货币政策合力提供更多真金白银的支持。通过财政贴息的方式，引导带动信贷资源支持消费市场稳健发展。创设新的结构性货币政策工具，设立新型政策性金融工具，加大消费重点领域低成本资金支持。此外，还可以开展数字人民币扩消费、惠民生推广活动。财政政策和就业政策密切配合，通过安排就业补助资金、落实就业创业扶持政策、支持援企稳岗，促进高质量充分就业，对消费也能够起到拉动作用。

“五一”假期消费热潮，彰显了中国经济的强大韧性与潜力。加紧实施各项宏观政策，增强政策精准性、有效性，将进一步提升消费能力、释放消费潜力，推动消费市场向好向新发展，为经济发展注入更强劲动能。

(责编：罗知之、申佳平)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
生态美景、入境免签：外国游客“解锁”多样中国
　　“这是我的幸福时刻。”德国游客Rita头戴遮阳帽，骑着小电驴在阳朔十里画廊飞驰。…
“好房子”建设按下快进键 助推居住品质提升
　　备受关注的“好房子”国家标准——《住宅项目规范》于5月1日起正式施行。文件首次从政策层面将“好房子”概念转化为可执行的量化指标，以层高不低于3米、4层及以上住宅必配电梯、日照噪声严格限值等38项核心条款，重塑住宅产品标准，推动行业从规模扩张的“量”时代加速迈入品质竞争的“质”时代。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部