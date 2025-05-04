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家电换新热潮涌动

周 雷
2025年05月04日08:55 | 来源：经济日报
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原标题：家电换新热潮涌动

消费品以旧换新政策东风劲吹，家电市场红红火火。“五一”假期，家电更新消费热度高，更加节能、智能的高端产品颇受青睐，新兴品类销售快速增长，消费升级与产业升级相互促进态势明显。

市场热度攀升

趁着“五一”大促，北京消费者刘鸿鹏来到位于南三环的一家家电卖场，以4.1万元套购了10件家电，其中不乏洗碗机、烘干机、扫地机、净水机等新潮产品。

“原本打算花2万元添置几件必备家电，赶上政策好，想买的家电也一再增加，预算虽超了不少，但很值！”刘鸿鹏算了这样一笔账，10件家电市场价5万元出头，由于一级能效（水效）产品可享受最终售价20%的“以旧换新”补贴，再加上厂商促销让利，一下子省了1万多元。

“附近很多居民都有假期出行计划，提前到店选购，4月30日销售额同比增长213%。”苏宁易购洋桥店店长常猛告诉记者，这家门店辐射周边193个老社区，消费需求基本以换新为主。

在江苏省兴化市，家电卖场也是顾客盈门。随着当地居民婚庆消费和返乡青年为家人添置家电的需求集中释放，苏宁易购兴化国际商城零售云店客流量大增，“五一”假期前两天销售额同比增长200%。

“在县域市场，年轻消费者对品质家电的需求已向一二线城市看齐。像洗烘套装、75英寸以上大屏电视、嵌入式冰箱、洗地机、新风空调这些新趋势产品，已成为‘新婚五大件’。”该门店店长闻璐说。

家电消费是我国居民消费的重要组成部分。今年，我国加力扩围实施消费品以旧换新政策，将原来的8大类家电扩围至12大类，其中新增加了微波炉、净水器、洗碗机、电饭煲4类产品。同时，将每人可补贴的空调数量增加至3件。

政策深受消费者欢迎。商务部数据显示，截至4月27日24时，全国12类家电以旧换新4941.6万台。苏宁易购数据也显示，5月1日，其大店客流量同比提升150%，以旧换新销售额同比增长61%；零售云全国门店家电销售同比增长104%。

商务部流通业发展司司长李佳路表示，家电以旧换新既是一项经济政策，也是一项惠民措施。通过补贴优惠，让消费者既“换得起”，又“换得好”，切实提升了人民群众的幸福感、获得感。

高端新品走俏

中国家用电器协会发布的《2025中国家电消费趋势白皮书》显示，在国家政策强力推动下，家电消费绿色低碳化、智能融合化趋势逐步走强，节能、智能成为影响消费者决策的关键词，并在消费者群体中成功构建了“经济激励—认知升级—行为转化”的闭环体系。

“‘五一’期间，海尔通过线上线下全渠道联动，推出多款智能家电新品及优惠活动，销售额同比增长超15%。”海尔智家中国区营销总经理孙谦表示，企业把握消费趋势，着力以AI科技创新和高端套系化产品满足市场新需求。

海信视像科技助理副总裁、国内营销总经理刘为杰表示，彩电市场热点已发生明显变化，百英寸大屏、Mini LED、AI交互、场景融合成为市场核心增长点。

今年初，海信发布RGB三维控色技术，解决了困扰行业多年的光色同控技术难题，并推出全球首款116英寸RGB-Mini LED电视。海信电视还内置18大AI智能体，为用户提供更好的交互体验。面向“五一”假期市场，海信推出“世俱杯百吋风暴”主题活动。仅5月1日，海信98英寸以上大屏电视销量就环比增长79%。

市场未来可期

当前，我国家电市场已由增量发展阶段进入增量和存量并重阶段。数据显示，我国主要品类家电保有量超30亿台，以旧换新潜力巨大。

今年3月下旬，“2025全国家电消费季”在上海正式启动。商务部有关负责人表示，依托加力扩围家电以旧换新支持政策，优化“政策+活动”驱动机制，鼓励厂商创新、平台让利、企业优惠，进一步放大家电以旧换新政策效应，加快释放家电更新消费的潜力。

据了解，海尔智家年内将举办1万场“换新万里行”活动，新增8000余个县、镇销售服务网点。该企业还提出从产品技术、服务透明化、质量验证3个维度，打造业界标杆。苏宁易购将深入全国超5万个社区设立“国补焕新服务站”，提供便捷换新体验。

苏宁易购门店管理中心负责人颜正坤表示，为助力体验式消费提质升级，近日开业的两大苏宁易购Max超级体验店，将聚焦家庭场景解决方案，联合国内外家电知名品牌打造1∶1家庭空间，提供从家装局改、中央集成到家居美学融合的全链路服务。

科沃斯集团董事、添可智能科技有限公司CEO冷泠表示，在以旧换新政策的引领下，科沃斯集团实现快速增长。为紧抓机遇，添可将加速智能家居清洁、智能烹饪料理和智能健康生活三大品类的核心技术迭代，针对全球用户场景需求开发差异化产品，为品质生活添彩。

业界普遍认为，在政策支持和科技创新共振效应下，家电消费潜力将进一步释放。奥维云网大家电事业部副总经理裴东敏预计，随着国补资金通路优化，以及新一轮促销旺季到来，二季度或将创出今年家电市场大盘同比高点。

(责编：罗知之、申佳平)
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