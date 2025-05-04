张 烁

原标题：支付要便捷也要安全

日前，有老人误操作，通过手机“免密支付”下单买了几百只小鸡崽，直到收到货时才发现，商家则称活物不可以退款，引发网友热议。

在小额高频支付场景中，免密支付为消费者节省了时间，但也有一些消费者特别是老年群体，在不知情的情况下开通，导致无法取消、误操作下单不能退货等问题屡见不鲜。中国消费者协会曾多次发出消费提示，网络购物谨慎使用免密支付功能，避免因账户权限过度开放而引发资金损失。

免密支付带来的资金损失频频发生，主要原因在于多数使用者警惕性不高，在不明情况下授权开通。同时，支付链条各个环节责任边界混乱不清、提示不明，用户付款时“免密支付”的按钮会跳出来，稍不留意就会开通，而取消按钮又“藏”得很深。

移动支付的便捷性不应以牺牲安全性为代价，推广“免密支付”，需要找到便捷与安全的平衡点，让其为促进互联网经济发展和优化消费环境释放更多正向价值。

平台应严格遵守法律法规，明确告知消费者免密支付的开通条件、风险及取消方式，并以醒目的方式提示消费者。消费者在开通“免密支付”功能前，也要认真阅读相关用户协议，尤其在一些小平台商户消费时，不要为了优惠、折扣草率开通，同时要及时查看账单通知，关注扣款短信，发现不明消费立即核查，及时向平台进行申诉，必要时拿起法律武器维权。监管部门要进一步细化相关法律法规，鼓励更多科技企业进一步填补技术漏洞，同时升级监管手段，督促平台当好“把关人”。

(责编：罗知之、申佳平)

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