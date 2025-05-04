吴 浩 贺建明

原标题：民生商品供应足价格稳

“五一”假期，市场迎来新一轮集中消费热潮。民生商品保障如何？价格是否稳定？记者在采访中发现，各地市场民生商品供应充足，价格稳定，为当地市民和外来游客提供了丰富的购物选择。

在内蒙古呼和浩特市，各大商超全面启动节日保供预案，营造安心舒适的购物环境。在摩尔城家家悦超市，前来选购商品的市民络绎不绝。“我们超市的商品备货充足，并随时更新新鲜的蔬菜和水果，市民可以放心购买。”家家悦超市摩尔城店店长荣峰介绍，公司还设有专门的线上办公室和营业负责人，线上、线下全力保障供给。

作为通辽市最大的农副产品集散中心，通辽运达绿色农副产品批发市场加强市场秩序管理、严把质量关，有效保障民生物资在采购、运输、销售等各个环节的平稳有序运行。“假期期间，市场加大了储备力度，日均采购量达到120吨左右，库存量维持在600吨左右，比平时增加了约15%，以确保各类主要生活必需品供应不断档、不脱销。”通辽运达绿色农副产品批发市场经理刘超众说。

在乌兰察布市，康泰惠民园农副产品交易中心每天从产地采购约300吨新鲜蔬菜、水果、肉类、粮油等，全力保证假日期间民生商品货源充足、物价稳定。“全市重要生活必需品供应充足、价格稳定，面粉、食用油、羊肉等商品市场平均零售价格波动不大。”乌兰察布市商务局相关负责人介绍说，按全市人均日消费量推算，全市各类生活必需品均可满足市场需求。

在鄂尔多斯市康巴什区，粮油、肉蛋奶、水果价格稳定，货源充足。当地市场监管部门围绕农贸市场、大型商超开展了“五一”专项检查，保障老百姓的“米袋子”“菜篮子”“果盘子”价稳量足。

记者从内蒙古自治区市场监督管理局了解到，为维护节日期间市场秩序，保障消费者合法权益，全区各级市场监管部门组织执法人员围绕粮油肉蛋菜奶等重要民生商品，对大型商超、便民市场开展了节前市场稳价检查。全区市场监管部门将畅通投诉渠道，快速处置价格纠纷，维护市场价格和经营秩序稳定。

为保障“五一”假期民生商品供应，西藏自治区商务系统联合多部门打出保供组合拳，强化市场供应监测预警，密切跟踪肉、菜、蛋、果等重要民生商品市场调运供应和价格变化，确保市民群众的“菜篮子”“米袋子”“果盘子”量足质优价稳。

走进拉萨市城东贡布堂综合农贸市场，人来人往，好不热闹。这个占地2.7万平方米的现代化市场划分为蔬菜、鲜肉、水产等14个业态区域，277家商户的摊位上摆放着各式各样的农副产品。

蔬菜摊主王佑军正在摆放刚刚采购回来的菜品，“别看我摊位不大，可蔬菜品类有近百种，本地蔬菜占了七成。”王佑军说，随着西藏大力推进设施蔬菜生产基地建设，越来越多的本地蔬菜能够直接供应市场。

西藏农产品供给结构的变革，不仅体现在数量的稳步增长，更体现在品质的提升。假期期间，西藏绿之源现代农业科技股份有限公司每天投放1500斤有机蔬菜供应本地市场。“从蔬菜种植到采摘上市全过程，我们严格遵循有机种植标准，确保消费者吃得放心。”该公司事业部总经理喻莹说。

为构建起从田间到餐桌的全链条保障体系，城东贡布堂综合农贸市场通过科技赋能让市场拥有了智慧“大脑”。市场负责人旦增玉珍说：“通过统一配置溯源电子秤、智慧信息屏等设备，实时公示商品价格、检测结果和交易数据，实现了数字化管理，让顾客消费无忧。”

“目前，全区政府储备肉和边销茶储备充足，完全能够满足节日期间群众生活必需品需求。”西藏自治区商务厅市场运行调节处副处长格桑多吉说。

(责编：罗知之、申佳平)

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