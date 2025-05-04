原标题：让更多高科技走向大市场

第三届中国（安徽）科技创新成果转化交易会近日在安徽合肥举行。科交会连通科技成果与企业需求，超千亿元对接金额的亮眼数据，不仅刷新了前两届科交会的签约金额纪录，更折射出中国科技成果从“实验室盆景”跨向“产业生态林”的巨大潜力。

本届科交会上，全国科技大市场联盟揭牌，“政产学研金服用”高效办成一件事平台上线，还发布了安徽科技大市场城市合伙人招募计划，发布“科技成果评价大模型”“专利转化应用综合大模型”。这些举措聚焦转化交易各环节的堵点难点，构建起解决创新链产业链“相望难相见”问题的重要枢纽，值得称许。

供需错位的“双盲困境”，是科技成果转化的最大堵点。“成果锁在柜中、需求悬在空中”，科研机构与企业之间长期存在技术语言与市场语言的沟通壁垒。高校院所追求成果的学术价值，往往缺乏商业落地的适配性；企业需要的接地气技术，又难以在科研体系中精准获取。

供需错配，主要是缺乏高效的需求转化平台和机制。打通这个堵点，要建立“双向翻译”平台、推行“企业出题、科研答题”开发模式。要构建常态化需求发布与成果筛选平台，通过技术经理人队伍，将市场需求翻译为科研选题，将技术方案转码为商业计划。要在重点领域试点“悬赏制”科研，由产业链龙头企业明确技术攻关方向，科研团队揭榜攻关，政府给予配套支持。

中试环节的“死亡谷”，是科技成果转化的最陡断层。中试是“中间试验”的简称，是产品在大规模量产前的较小规模试验。它不是产品从实验室走向市场的简单过渡，而是科技成果跨越“死亡谷”、迈向工程化与产业化的关键一跃。

中试环节的高风险、长周期特征，导致市场资本普遍存在观望心态，形成“市场失灵”真空带。弥补这个断点，需要建设专业化中试平台、建立创新风险分担机制。要由政府引导、龙头企业牵头，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等创新高地建设跨区域中试基地，提供设备共享、工艺验证等公共服务。要设立中试保险产品，探索“政府投保+企业付费”模式，分散技术验证阶段的投资风险。

融资体系的“断裂带”，是科技成果转化的最强刚需。科技成果转化需要大量资金：种子期依赖政府资助，成长期需要风险投资，成熟期转向银行信贷。但现实是，风险投资青睐预上市公司，传统银行偏好抵押担保，导致大量早期技术成为“融资孤儿”。

满足科技成果转化项目幼苗期的融资刚需，需要丰富科技金融工具箱，完善梯度培育体系。要推广“投贷联动”模式，允许商业银行设立科技股权投资公司；试点知识产权证券化，激活沉睡的专利资产；构建从天使基金到产业基金的全周期资本支持链条，重点培育专精特新中小企业。

站在新一轮科技革命与产业变革的交汇点，我们要打破制度藩篱、贯通要素流动、重塑价值链条，让更多高科技走向大市场，以科技创新驱动高质量发展。要实现这个目标，不能仅依赖单点突破，而需重构“政产学研金服用”协同创新的生态系统。政府做好园丁，企业当好主攻手，科研机构变身合伙人，资本成为耐心陪跑者，才能孕育出郁郁葱葱的高科技产业森林。

(责编：罗知之、申佳平)

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