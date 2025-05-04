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网红店前为啥排起长队

张文曜
2025年05月04日09:01 | 来源：经济日报
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原标题：网红店前为啥排起长队

网红店因在社交平台广泛传播而走红，通常人气火爆、排队者众。有些开着导航都要找半天的店，却能吸引诸多消费者特别是年轻人前去打卡。

人们为什么愿意花时间排队？

稀缺性是一个很重要的因素。当某种商品数量有限时，人们倾向于认为其具有更高的内在价值或独特属性。这种心理效应使得消费者愿意支付溢价。正因如此，许多网红店采用限量销售或限时营业的策略来营造“机不可失”的紧迫感。比如成都有家“罚站”咖啡，室内不配桌椅，每天营业5小时，过时不候。即便价格比普通店要高，有的消费者也愿意排队一试。

移动互联时代，人们往往通过观察周围人群的行为来获取信息。很多人看到朋友圈或社交媒体上其他人晒出某家网红店的照片，便会产生试一试的想法，这便是网红商品的社交属性。一些网红店以其独特的装修风格、新奇的产品造型而出名，吸引了消费者排队购买。人们在社交媒体分享商品照片并加上店铺定位，既展现了自己的潮人形象，满足了年轻人分享生活的欲望，又使更多人慕名而来。

所以说，社交效应和从众心理在消费者排队行为中也发挥着重要作用。

此外，品牌溢价背后的情绪价值也影响着年轻人的选择。有些网红店通过其品牌故事，向顾客提供情绪价值，充当人们的情绪“解压阀”。它们也许是唤醒内心童真与美好的玩偶铺子，或是在繁忙工作之余得以休息放松的“松弛感”小店，抑或是能够倾听烦恼、排忧解难的情感“树洞”……

对年轻人来说，网红店带来了新鲜感和社交乐趣，但也不乏有些店铺对其品牌过度地进行炒作和营销，让消费者产生了较高的预期，却在排队几小时买到商品后有了明显的心理落差。

传统消费看重性价比，而在“网红经济”中，年轻人更注重体验感。追求新鲜事物本没有错，关键在于保持清醒的判断。跟风的热潮终会褪去，消费决策中理性的权衡与选择，始终是生活中值得品味的经济学课题。

(责编：罗知之、申佳平)
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