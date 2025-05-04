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原标题：户外热催生“加速度” 浙江三门冲锋衣企业生产忙

“五一”假期，“体育+”赛事在全国各地掀起热潮，带动户外消费持续升温。在“中国冲锋衣名城”浙江三门，运动装备制造企业正开足马力，通过智能化改造与柔性生产能力抢抓市场机遇。

走进浙江蓝途户外用品有限公司生产车间，数字化浪潮扑面而来。百余台智能缝纫机构成的U型生产线有序运转，自动吊挂系统如同立体交通网在车间上空穿梭，将不同的裁片精准投送至对应工位。

“这套智能吊挂系统让我们的产能明显提升，现在传统冲锋衣订单已经排到了八九月份。”销售经理丁尚宇指着流水线上的泸州老窖定制款三层压胶冲锋衣介绍，“这件为3万员工定制的工作服，首批7000件正在赶制，三层压胶车间的产能同比激增300%。”

面对激增的订单需求，“蓝途户外”通过智能化改造实现产能跃升。除了智能吊挂系统、压烫设备，数字化裁剪车间内，自动裁床正以毫米级精度处理百层复合面料，效率较人工提升四倍。

2025年5月，浙江三门的数字裁剪车间。三门县委宣传部供图

2025年5月，浙江三门，冲锋衣企业忙碌的生产线。三门县委宣传部供图

“这种高精度裁剪不仅让后续缝制效率明显，也让大订单交付周期大大缩短。”丁尚宇抚摸着光滑的裁片边缘说。

同样在生产一线忙碌的森波户外用品有限公司里，裁剪区、缝制区、质检区的工人们熟练切换不同款式订单，衣架上挂满的冲锋衣样衣折射出产品多样性。依托设计团队与客户的实时联动机制，企业成功突破了个性化定制的批量门槛。

“如今客户对个性化的追求日益强烈，100件、200件的订单占比占到了30%左右。我们的‘小单快反’模式能做到3天内发货。”该公司销售经理刘林祥拿起一件样衣介绍说。

据介绍，随着冲锋衣市场加速向通勤化、年轻化转型，“森波户外”对高端系列采用低饱和度的都市色系，打破了传统户外审美的局限，同时，通过三层无缝压胶工艺，实现了日常穿着的舒适升级。“此外，我们还创新性地将防蚊抑菌、石墨烯发热等功能植入面料纤维，使产品突破了传统户外场景的限制，能够适配城市通勤、郊野露营等多元需求。”刘林祥说。

从传统代工车间到数字化智能工厂，从满足批量需求到玩转“小单定制”，当前的三门冲锋衣产业，借着户外经济的强劲东风，通过技术创新与模式变革，在运动装备制造领域奋力书写转型升级的崭新篇章，向着更高质量的发展目标稳步迈进。(完)

(责编：罗知之、申佳平)

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