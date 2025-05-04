打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《中国营商环境发展报告（2025）》发布

张晓洁
2025年05月04日09:30 | 来源：新华社
小字号

原标题：《中国营商环境发展报告（2025）》发布

国家发展改革委近日发布《中国营商环境发展报告（2025）》，按照企业从设立到退出的全生命周期，分5个部分展示2024年全国层面营商环境各领域进展成效。

其中，“进入市场”部分主要介绍破除市场准入壁垒，以及提升企业登记注册、不动产登记等方面情况。“要素保障”部分主要介绍保障经营主体获取资金、技术、数据等生产要素情况。“经营环境”部分主要介绍深化公平竞争治理、完善招标采购机制等方面情况。“纠纷化解”部分主要介绍完善诉讼服务体系、健全多元解纷机制等方面情况。“企业退出”部分，重点介绍健全企业破产机制、优化企业注销登记流程等方面情况。

值得一提的是，报告展示我国以“高效办成一件事”为牵引提升行政效能和水平的创新实践，具体介绍企业开办、企业信息变更、破产信息核查、企业注销等领域“一件事”实施效果。同时，紧扣企业关切，聚焦破除准入壁垒、保障公平竞争、规范监管执法、保护知识产权等，介绍2024年相关领域出台的法律法规或政策文件、贯彻落实的具体举措、取得的实际成效。

记者了解到，下一步，国家发展改革委将聚焦经营主体关心关切，会同有关部门统筹推进各项重点领域改革，指导地方改进提升营商环境，加快打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，进一步激发各类经营主体活力。（记者张晓洁）

(责编：罗知之、申佳平)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
生态美景、入境免签：外国游客“解锁”多样中国
　　“这是我的幸福时刻。”德国游客Rita头戴遮阳帽，骑着小电驴在阳朔十里画廊飞驰。…
“好房子”建设按下快进键 助推居住品质提升
　　备受关注的“好房子”国家标准——《住宅项目规范》于5月1日起正式施行。文件首次从政策层面将“好房子”概念转化为可执行的量化指标，以层高不低于3米、4层及以上住宅必配电梯、日照噪声严格限值等38项核心条款，重塑住宅产品标准，推动行业从规模扩张的“量”时代加速迈入品质竞争的“质”时代。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部