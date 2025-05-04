张晓洁

原标题：《中国营商环境发展报告（2025）》发布

国家发展改革委近日发布《中国营商环境发展报告（2025）》，按照企业从设立到退出的全生命周期，分5个部分展示2024年全国层面营商环境各领域进展成效。

其中，“进入市场”部分主要介绍破除市场准入壁垒，以及提升企业登记注册、不动产登记等方面情况。“要素保障”部分主要介绍保障经营主体获取资金、技术、数据等生产要素情况。“经营环境”部分主要介绍深化公平竞争治理、完善招标采购机制等方面情况。“纠纷化解”部分主要介绍完善诉讼服务体系、健全多元解纷机制等方面情况。“企业退出”部分，重点介绍健全企业破产机制、优化企业注销登记流程等方面情况。

值得一提的是，报告展示我国以“高效办成一件事”为牵引提升行政效能和水平的创新实践，具体介绍企业开办、企业信息变更、破产信息核查、企业注销等领域“一件事”实施效果。同时，紧扣企业关切，聚焦破除准入壁垒、保障公平竞争、规范监管执法、保护知识产权等，介绍2024年相关领域出台的法律法规或政策文件、贯彻落实的具体举措、取得的实际成效。

记者了解到，下一步，国家发展改革委将聚焦经营主体关心关切，会同有关部门统筹推进各项重点领域改革，指导地方改进提升营商环境，加快打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，进一步激发各类经营主体活力。（记者张晓洁）

(责编：罗知之、申佳平)

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