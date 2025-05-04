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全国铁路旅客发送量连续3天同比增幅超10%

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2025年05月04日09:34 | 来源：中国新闻网
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原标题：全国铁路旅客发送量连续3天同比增幅超10%

中新网5月3日电 记者从中国国家铁路集团有限公司(下称“国铁集团”)获悉，5月3日，全国铁路预计发送旅客1800万人次，计划加开旅客列车1563列。 5月2日，全国铁路发送旅客1955.0万人次，同比增长11.1%，运输安全平稳有序。

国铁集团客运部负责人介绍，五一假期，铁路探亲、旅游等出行需求旺盛，客流呈现强劲增长态势，4月30日至5月2日，全国铁路旅客发送量连续3天同比增长超10%，特别是5月1日连续突破2200万和2300万两个关口，达到2311.9万人次，刷新了历史最高纪录。

国铁集团各专业、各部门高效联动、密切协作，多措并举积极应对考验，全力保障旅客平安便捷温馨出行，一是最大限度增加运力投放，统筹打满用足线路、装备资源，假期前新投用19组复兴号动车组列车，及时在热门方向和区间安排增开临客、加挂车厢、动车组重联运行，在京广、京哈、沪宁、贵广等高铁干线加开夜间高铁列车，打满用足运能。二是动态优化售票策略。用好12306售票系统大数据，优化客流预测模型，实时监测客流变化，强化候补数据分析评估，加强票额监控和协同调整，努力实现需求和运力精准匹配。三是精心组织客流疏导。客流高峰时段在安检、验证、检票、天桥、地道、电梯等关键处所增加工作力量，加强现场服务引导，动态增加验证、安检、出站通道，优化旅客乘降流线，与市政交通部门协调联动，快速高效疏解客流。四是持续提升服务品质。全面落实铁路客运服务质量规范，加大便民利民服务力度，动态增加12306客服席位，提升响应能力和效率，做好保洁、餐饮、供水等基本服务，丰富节日期间站车餐食供应品类，强化互联网餐食预订服务保障能力，提升旅客出行体验。

5月3日，各地铁路部门动态跟踪客流情况，科学增配运力，满足旅客出行需求。沈阳局集团公司加开哈尔滨、大连、延吉等热门方向旅客列车90列，对57对动车组列车重联运行；北京局集团公司计划增开上海、武汉、沈阳等方向旅客列车104列；太原局集团公司增开天津、西安等方向及省内高铁动车组列车16列，普速列车46列，安排动车组列车重联运行52列；呼和局集团公司通过动车重联运行、开行夜间高铁、普速列车加挂车厢等多种方式，使整体运能提升13.9%；郑州局集团公司加开旅客列车80列，对19列动车组列车重联；武汉局集团公司在汉口、孝感东站间加开直达动车组列车4列，设置候车专区和快捷通道，助力湖北孝感电竞音乐节举行；西安局集团公司加开旅客列车87列，对40列动车组列车重联；上海局集团公司加开旅客列车153列，对295列动车组列车重联；南昌局集团公司加开旅客列车115列，其中夜间高铁36列；成都局集团公司在新成昆铁路增开旅客列车24列；广州局集团公司加开广州往湛江、深圳、长沙等方向旅客列车212列；兰州局集团公司在兰州西至武威东间加开城际动车组列车30列；乌鲁木齐局集团公司加开旅客列车35列，对22列动车组列车重联。

铁路部门提示，假日期间，铁路客流保持高位运行，请广大旅客朋友及时关注出行服务信息和天气变化情况，预留充足时间进站乘车，严格按规定携带随身物品，按照票面始发、终到站有序乘车，切勿“买短乘长”，做到文明出行，共同维护良好乘车秩序。

(责编：罗知之、申佳平)
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