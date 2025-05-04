原标题：“数”领未来 广发银行积极打造综合化、智能化、生态化银行

随着人工智能等新技术逐渐深度融入银行创新发展核心领域，进一步重构了银行业的智慧金融生态，2024年广发银行致力于打造“数字业务能力建设年”，在数字化产品服务、数字金融基础能力、数智化能力体系等方面制定系列举措，成立金融“五篇大文章”工作专班数字金融工作组，有序统筹推进数字金融工作，为该行数字业务发展成效增添了浓墨重彩的一笔，积极打造具有“综合化、智能化、生态化”的新型数字银行。

依托数字服务升级客户金融体验。广发银行持续完善数字金融渠道和工具，推出多样化、智能化的金融产品与服务。持续优化移动金融服务，建设华为鸿蒙移动生态，成为首批适配鸿蒙生态的APP，实现“一体两面”银行服务新模式，推动银行移动金融服务模式由“APP即银行”向“手机即银行”的转变。提升数字化风险管理能力，打造智能风控平台，广发银行智能风控平台日均监控交易量超3300万笔，全渠道拦截非金融交易超1120万笔，拦截金融交易金额约300亿元，以强有力的智能风险管控能力，守护客户资金安全。

拓展数字产品体系扶持中小微企业。广发银行持续推进金融开放生态圈建设，2024年累计合作方较上年增长超26%，日均交易量同比增长接近60%。同时进一步完善数字产品矩阵，提升企业服务、工会、司法、教育、医疗及民生等行业的数字化服务能力，数字产品累计服务对公客户超3万户，同比2023年实现大规模增长，带动对公存款年日均超900亿元，其中“数企通”成为标杆产品，为企业客户特别是中小微企业客户，量身定制一站式经营管理解决方案，有力支持中小微企业数字化转型发展。

加强数字技术巩固高质量发展根基。广发银行持续加强对关键技术领域的攻关，完成信用卡分布式核心系统的转型，赋能业务灵活拓展新产品，业务价值更加凸显；银行核心系统作为银行的“大脑”和“心脏”，涵盖账户管理、支付结算、风险合规等多个关键业务领域，改造难度极大，对银行综合科技实力要求极高，广发银行于2023年顺利完成分布式银行核心建设，新系统在交易响应、批次处理等核心性能指标上提升显著，热点账户并发量提升10倍以上、批量作业处理时长降低70%，该项目在2024年荣获中国人民银行年度“金融科技发展奖”一等奖，为广发银行历史首次获评“金融科技发展奖”奖项。

升级数智能力打造智能银行。据悉，广发银行自2017年起已有序开展机器学习、深度学习、自然语言处理等技术的平台及应用建设，2023年已引入开源大模型，完成“智说”“智搜”知识问答等大模型应用建设，提供平台级的大模型开发、应用管理能力。广发银行2024年大模型技术已实现业务应用场景超30个，重点聚焦风险防控、业务营销、客户服务及效率提升四类场景，如在大零售业务实现客服坐席辅助场景，累计支持座席数8600席，提供智能填单、通话摘要等30余项智能人机协同服务功能；智能客服文本机器人通过“发现精彩”、手机银行等渠道提供业务咨询与受理等服务，实现月均会话数超300万人次，客户自助服务解决比例达93%，有效提升业务服务能力。

真正的科技力量不在于炫技，而在于能否创造可感知的价值。当前，以ChatGPT、DeepSeek为代表的通用大模型技术突飞猛进，将成为银行业未来发展的“加速器”，需要银行业不断探索突破，更要守正创新，在不确定中寻找确定性，在技术浪潮中锚定航向。后续，广发银行将坚持秉持“金融为民”初心，紧跟技术发展新浪潮，实现更多业务领域的数智赋能，积极构建以大模型技术为核心驱动力的智慧银行。

(责编：曹淼、李源)

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