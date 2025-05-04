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广西科学调度保障春灌面积1373.53万亩

2025年05月04日10:53 | 来源：人民网
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人民网北京5月4日电 （欧阳易佳）据水利部消息，为应对旱情，广西壮族自治区水利厅在水利部指导下，发挥大中型灌区和水库水工程作用，科学调水，截至4月30日，累计向旱区供水58.47亿m³，保障春灌面积1373.53万亩，初步实现了大旱之年无大灾，最大程度减少了灾害损失。

广西壮族自治区水利厅相关负责人表示，为解决农村饮水困难，广西各级水利部门持续提升农村供水保障水平，坚持农村供水“3+1”标准化建设和管护模式，加快推进大石山区农村饮水安全提升攻坚行动，从根本上解决群众饮水安全问题。截至目前，全区已多渠道筹措农村饮水工程项目资金18.15亿元，开工建设项目233个，将提升42.5万人的供水保障能力。下达农村供水工程维修养护资金1.93亿元，进一步提升供水保障水平，防止出现规模性饮水不安全问题。配合珠江委完成枯水期西江水量调度水5次，累计调水量达29.82亿立方米，有力保障西江下游沿线供用水安全。加强枯水期漓江补水，上游水库群最大补水流量62.2m3/s，为下游抗旱提供水源保障。

上述负责人表示，下一步，将坚持旱涝同防同治，抓紧抓实抓细防汛抗旱各项工作，持续加强旱情汛情研判分析，多措并举保障群众生活用水需求和灌溉用水需求。同时，全力做好旱涝急转防御工作准备，全力以赴保护江河湖库安澜和人民群众生命财产安全。

(责编：罗知之、吕骞)
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