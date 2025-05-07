人民网记者 乔雪峰

五一假期期间，在湖北省团风县，一条条色彩斑斓、通畅便捷的多彩旅游路，宛如一条七彩的玉带环绕在碧波荡漾的牛车河水库周围，吸引了众多自驾游客前来打卡观光。

今年“五一”假期，来自黄石的陈女士一家几代人特意回到这里，她的父辈曾在五六十年代参与修建牛车河水库，眼前山清水秀的美景、配套完善的旅游设施，让老辈人感慨“当年修水库时想不到，如今成了网红打卡地”。

“牛车河是我们的故乡，我们特意来看看，我爸妈在这里做过水利工程。现在变化好大，山清水秀的，有吃的，还有玩的。”看到如今翻天覆地的新变化，陈女士感触颇深。

车水马龙、游人如织，天南海北口音的欢声笑语此起彼伏，让这条多彩旅游路成为亲子家庭与远方游客的欢乐天堂。这条名为“牛车河环库乡村振兴产业公路”的旅游路，不仅是当地人的“乡愁纽带”，更是我国“四好农村路”助力乡村振兴的生动缩影。

近年来，我国积极推进交通与旅游融合发展，将“四好农村路”建设作为服务乡村振兴、加快推进农业农村现代化、促进共同富裕的重要载体。

当前，旅游公路作为连接景区的重要纽带，正在成为推动自驾出行和旅游消费增长的新抓手。

4月28日，交通运输部联合文化和旅游部、中央网信办等部门公布了“2024年度全国十大最美自驾路”和“2024年度全国最美自驾精品路”。

其中，湖北“牛车河环库乡村振兴产业公路”与北京的“探寻长城世园冬奥山水之旅精品自驾路线”、河北的“草原天路”、江西“安远东江翡翠三百山最美自驾线”等全国10条公路共同入选“十大最美自驾路”。内蒙古的“中国北疆风景大道达达线”、新疆的“禾木喀纳斯蒙古乡公路”、山西的“太行一号旅游公路”以及广东“南澳环岛公路”获得2024年最美自驾精品路。

这些道路不仅串联起自然与人文景观，更激活了沿线经济。以牛车河环库路为例，当地连续举办2届“乡村文化旅游推介周”活动，吸引游客超200万人次，拉动周边群众灵活就业3000余人，经济创收超过1.2亿元。2024年，该县共接待游客350.37万人次，同比增长28.85%，实现旅游综合收入26.82亿元，同比增长27.11%。

交通运输部政策研究室副主任李颖表示，这批最美自驾精品路、最美自驾路的推出，为交旅融合助力乡村全面振兴提供了一个创新实践样本，为美丽乡村建设凝聚了人气、财气，留住了信心、民心。“这14条路只是千千万万条‘四好农村路’的代表，还有更多、更美的道路需要我们去挖掘、去发现。”

“五一”假期的交通出行数据印证了旅游公路的热度，记者从交通运输部获悉，5月1日至5日（劳动节假期期间），全社会跨区域人员流动量146594万人次，日均29319万人次，同比增长7.9%。其中，公路跨区域人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）134448万人次，日均26890万人次，同比增长7.6%。

“五一”假期期间，杭州、西安、青岛、武汉、成都等传统热门城市周边旅游公路成为大热门，贵州、云南、新疆等远途省份旅游公路异军突起，形成“传统景区带动+新兴网红地崛起”的双轮发展格局。

在牛车河，陈女士一家的故事每天都在上演——公路串起的不仅是山水，更是代际记忆与乡村未来。随着越来越多“最美自驾路”被挖掘，交通与旅游的深度融合正为城乡发展注入新动能，让“诗与远方”触手可及，更让乡村振兴的步伐愈发坚实。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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