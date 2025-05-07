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“五一”假期出行热度高 激活假日经济新动能

人民网记者 乔雪峰
2025年05月07日09:22 | 来源：人民网
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作为春节后首个长假，今年“五一”迎来了民众集中出行的又一个高峰。记者从交通运输部获悉，今年“五一”假期（5月1日至5日），全社会跨区域人员流动量146594万人次，日均29319万人次，同比（2024年5月1日至5日）增长7.9%。

出行人数的攀升带来了五一出行的火热，自驾游、拼假游、出境游等多元出行方式交织，不仅点燃了旅途烟火气，更催生消费市场的升温。各地创新和丰富消费场景，以多元供给激发消费潜力、市场活力，为游客带来深度体验。

据文化和旅游部数据中心测算，假期5天全国国内出游3.14亿人次，同比增长6.4%；国内游客出游总花费1802.69亿元，同比增长8.0%。消费规模与人均支出同步提升，折射出市场从“量”的积累向“质”的升级。

这一变化背后，政策红利功不可没。今年3月，《提振消费专项行动方案》发布，专门强调鼓励休假，把提振消费同惠民生相结合，努力让老百姓的消费底气更足、预期更稳、信心更强。

去哪儿大数据显示，今年“五一”有更多人选择“拼假”，五一提前两天出行、推迟两天回程的客流量，同比增长超三成。“拼假”让人们走得更远、目的地更广，出境游预订酒店城市遍布全球1837个城市，较去年增加432个城市。

从国际机票预订情况来看，热门目的地五一预订增幅均在三成以上。5小时内飞行圈国家最受欢迎，免签国家人气高。

值得关注的是，“五一”假期期间，“人生第一张机票”的购买者呈现鲜明代际特征：19-22岁大学生群体增幅达六成，正值探索世界的黄金年龄，首次飞行成为他们认知世界的起点；60-80岁“新银发”群体增幅四成，随着养老观念转变，他们正以“迟到的首飞”弥补年轻时的遗憾，两类人群共同勾勒出旅游市场的“年轻化”与“老龄化”双向扩容图景。

小城居民和“新银发”一族，成为今年五一消费升级意愿最强的群体。反向游、文化+旅游，景区门票预订同比增长超四成。

随着ChinaTrave的日益火热，我国多地入境游增幅超一倍。北上广深杭稳居入境游前五，更多的外国朋友也开始探索小城。苏州、湖州、佛山等均进入五一入境游TOP20热门城市。

“五一”假期期间，全国超23场音乐节轮番开唱，文化+旅游成为五一最热门的旅游趋势。据业内估算，1元的音乐节门票大约可带动举办城市7-8元的综合消费，包括酒店餐饮购物等，这也是音乐节为何扎堆在五一期间举行的原因。

比起便宜，这届消费者更注重“值不值”。五一高星酒店更具性价比，预订量增幅超过四成。

尤其是三线及以下城市居民，预订高星酒店增幅达到50%，增幅远高于一线城市消费者。江苏、浙江、广东等地小城市居民消费升级意愿最强。他们最爱去临近的风景区或省会城市，体验高星酒店。

五一假期的消费热潮，不仅是经济复苏的“晴雨表”，更是消费升级、技术创新与政策支持共同作用的结果。这场由人潮涌动开启的消费盛宴，为中国经济高质量发展注入持久动能。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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