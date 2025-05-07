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我国夏粮进入产量形成关键期 科技力量夯实丰收基础

人民网记者 李栋
2025年05月07日09:24 | 来源：人民网
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建设农业强国，利器在科技。眼下，我国夏粮进入产量形成关键期，科技力量不断夯实着粮食丰收基础。

在河北邢台南和区的高标准农田里，种粮大户任萍家的小麦正进入灌浆期。“浇水的时间和用量，不用再靠老经验去判断了，手机上有近30天、近7天甚至是当天的墒情监测，在特定时间段该干什么活，数据全告诉咱。”任萍说。

邢台市农业农村局技术人员介绍，数据来自麦田里的智能气象监测站和土壤墒情监测站，两个监测站把收集到的信息转化为数字信号，还可以实现土壤墒情预警、智能灌溉方案自动生成，农户们依据这些信息进行田间管理。

从镐锄镰犁到智慧农业，科技是催化剂。田野之变，正是农业领域向新质生产力跃迁的缩影。数据显示，目前我国农业科技创新整体水平迈入世界第一方阵，农业科技进步贡献率达到63.2%，作物良种覆盖率超过96%，农作物耕种收综合机械化率达到74%。

当前，冬小麦主产区陆续进入灌浆期。今年，河北冬小麦种植面积达3300多万亩。“多地建设的智能田间监测站，实现了从‘经验种地’到‘数据种地’的转变。”农技人员介绍，通过数据化平台显示的苗情、墒情等信息，能够为种植户提供精准的“一喷三防”作业指导。

夯实粮食丰收基础的科技力量不只发力在河北。眼下，东北玉米等农作物播种进入高峰。在吉林省，玉米播种已过半。搭载导航系统的播种机和大面积推广的精准密植技术，提升了玉米成活率；在黑龙江，大垄双行水肥一体化种植模式，大幅提高了作物产量……

今年的中央一号文件提出，以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业新质生产力。发展农业新质生产力是我国实现从农业大国迈向农业强国的必答题，田间地头的“科技革命”正在催生农业全产业链的蝶变。

科技创新平台是科技创新的主要阵地，对集聚创新资源、攻克关键核心技术具有重要作用。据了解，目前我国农业领域已布局包括国家实验室、全国重点实验室、农业农村部重点实验室、农业科学观测野外研究站以及111个农业科研试验基地等在内的多层次、多功能科技创新平台条件支撑体系。

看当前，夏季粮油的主要作物冬小麦进入灌浆期，冬油菜开始收获，玉米、水稻等作物春播进入高峰。夏收粮油是全年粮油生产的第一仗，事关全年粮食生产大局。今年，国家继续加大对粮食生产的支持力度，提高小麦、早籼稻最低收购价，稳定玉米大豆生产者补贴和稻谷补贴，实施稻谷、小麦、玉米完全成本保险和种植收入保险全覆盖。据农情调度，预计今年粮食意向种植面积17.9亿亩左右，其中春播粮食面积9.6亿亩，均比上年有所增加。

看未来，我们通过提升创新体系整体效能、推进农业科技重点领域攻关、推进科技创新和产业创新深度融合，坚持教育、科技、人才一起抓，加快农业领域新技术、新工艺、新产品、新设备应用，进一步提升农业科技装备水平，把科技成果转化为实实在在的新质生产力。

随着科技力量发力田野，农业这个传统产业正向“新”而行。物联网、大数据、云计算、智能控制等信息技术“大显身手”，一幅有“智”也有“质”的农业现代化图景，正在徐徐铺展。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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