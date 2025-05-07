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财经观察：稳订单拓市场 外贸企业加速多元化布局

人民网记者 孙红丽
2025年05月07日09:28 | 来源：人民网
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“我们公司主要出口宠物食品，外贸产品是英文标识，转内销需要注意哪些合规事项？”

“针对境外设计的家居产品如何适应国内消费需求？如何通过线上渠道快速建立品牌认知？”

……

近日，在北京市商务局举办的“2025共建首都跨境电商新生态”系列活动之“外贸优品网上行”出口转内销对接会上，平台业务专家与70余家外贸企业负责人直接对接，针对一些企业不熟悉国内市场、缺乏运营经验、品牌知名度低等问题，现场答疑解惑，助力外贸企业拓内需稳发展。

在美国滥施关税政策冲击下，近期，外贸市场承受巨大压力。面对新的挑战，我国外贸企业及政府部门积极应对，通过拓展新市场谋求发展新机遇。

5月5日，第137届中国进出口商品交易会（广交会）线下展落下帷幕。截至5月4日，共有来自219个国家和地区的288938名境外采购商到会，较去年春季同期举行的第135届广交会增长17.3%；现场意向出口成交254.4亿美元，增长3%。

说起今年参加广交会的情况，浙江瑞丽家纺（嘉兴）有限公司董事长费中富告诉人民网记者，今年广交会的订单成交向小单化、多单化转变。单笔成交金额少了，但客户数量变多了。特别是金砖国家、共建“一带一路”国家采购商明显增长。相比去年，现场成交订单量递增了50%。

广交会上的旺盛人气和踊跃洽谈场面，充分体现了全球工商界对中国经济前景的信心。

4月28日，商务部副部长盛秋平在国新办发布会上表示，今年以来，我国外贸发展面临的风险挑战明显增多，特别是美国肆意加征单边关税，破坏中美经贸合作，但我广大外贸企业坚定发展信心，各项稳外贸政策持续落地见效。

数据显示，一季度我国外贸出口增长6.9%，根据商务大数据监测预测，4月份以来的出口总体延续平稳增长的态势。

“我们的订单计划已经排到了10月份。”费中富介绍，“近几年企业早做准备，提前规划，主要布局欧洲本土化建设，还有东南亚韩日市场作为辅助。所以这次美国的关税壁垒对我们的生产经营没有实质性影响。”

作为一家国际知名的跨境电商企业，美迈科技已将旗下的鞋类产品销往北美、欧洲、亚洲等10多个国家和地区。面对新情况新挑战，美迈科技公共关系总监马宁告诉记者，“企业将在供应链和市场的多元化上做更多尝试。”

除了开辟增量市场，很多外贸企业也在拓展内销市场方面积极探索，以应对不熟悉国内市场、缺乏运营经验、标准接轨难等挑战。

支持外贸产品拓内销。3月16日印发的《提振消费专项行动方案》中提出，开展外贸优品中华行活动，引导外贸代工企业加快培育自主品牌；4月22日，商务部会同国家发改委等部门出台帮助外贸企业拓内销、加快内外贸一体化的“一揽子”政策，对受到关税影响较大的企业加强市场渠道、国内消费、财政金融、服务保障等方面支持。从而推动形成政府、电商平台和外贸企业等多元主体协同发力的态势。

商务部数据显示，一季度电商平台助力外贸企业拓展内销成效显著。截至4月23日，9家电商平台已开放入驻绿色通道，6家电商平台建立内销专区，对接超6000家次外贸企业。

北京某大型超市设立了内外贸一体化商品专区。人民网记者 孙红丽摄

北京某大型超市设立了内外贸一体化商品专区。人民网记者 孙红丽摄

今年3月以来，在上海、广东、四川、浙江等经济大省陆续开展外贸优品中华行活动，围绕轻工、家电3C、家具家居、食品等重点行业，组织开展外贸优品专项对接洽谈活动，取得了积极成效。

浙江省商务厅组织开展外贸优品中华行浙江产销对接会，为外贸优品提高产品曝光度提供展示平台。对接会上，重点商贸流通企业代表提出搭建专区、优化供应链、提供入驻减免费用和对接团队、流量扶持等举措，切实帮助外贸企业打通国内市场。

4月29日，在四川省成都市“蓉产蓉造”外贸优品供需对接会上，成都蓉厨食品（蓉城老妈）科技有限公司总经理周正东迈出了拓内销的“对接第一步”。他说，“利用好国际、国内两个市场资源，7月公司将落成新车间，并会加快布局盒马、山姆等商超渠道体系。”

“近年来，我国积极构建多元化市场，深化与各方的产业链供应链合作，不仅赋能了对方发展，也增强了自身的韧性。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良在4月14日举行的国新办新闻发布会上表示：“我们将坚定不移办好自己的事，以自身的确定性应对外部环境的不确定性。”

(责编：杨迪、吕骞)
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