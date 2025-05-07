人民网北京5月7日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况。金融监管总局局长李云泽在会上表示，金融监管总局将进一步增强抓落实的责任感、紧迫感和主动性，加力加劲推动既定政策落地见效，加快加强增量政策储备，不断完善应对预案，全力巩固经济回升向好的基本面。近期，金融监管总局将推出以下八项增量政策。

一是加快出台与房地产发展新模式相适配的系列融资制度，助力持续巩固房地产市场稳定态势。

二是进一步扩大保险资金长期投资试点范围，为市场引入更多增量资金。

三是调整优化监管规则，进一步调降保险公司股票投资风险因子，支持稳定和活跃资本市场。

四是尽快推出支持小微企业、民营企业融资一揽子政策，做深做实融资协调工作机制，助力稳企业稳经济。

五是制定实施银行业保险业护航外贸发展系列政策措施，对受关税影响较大的市场主体提供精准服务，全力帮扶稳定经营、拓展市场。

六是修订出台并购贷款管理办法，促进产业加快转型升级。

七是将发起设立金融资产投资公司的主体扩展至符合条件的全国性商业银行，加大对科创企业的投资力度。

八是制定科技保险高质量发展意见，更好发挥风险分担和补偿作用，切实为科技创新提供有力保障。

(责编：罗知之、吕骞)

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