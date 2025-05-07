金融监管总局局长李云泽5月7日在国新办举行的新闻发布会上宣布，下一步将推出几条具体措施，继续支持稳定和活跃资本市场。一是进一步扩大保险资金长期投资改革试点范围，近期拟再批复600亿元，为市场注入更多增量资金；二是调整偿付能力的监管规则，将股票投资的风险因子进一步调降10%，鼓励保险公司加大入市力度；三是推动完善长周期考核机制，调动机构的积极性，促进实现“长钱长投”。（记者：张千千 李延霞）

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