金融监管总局局长李云泽5月7日在国新办举行的新闻发布会上表示，目前，商业银行审批通过的城市房地产融资协调机制“白名单”贷款增至6.7万亿元，支持了1600多万套住宅建设和交付，有力保障了购房人合法权益，为房地产市场止跌回稳提供了重要支撑。下一步将加快完善与房地产发展新模式相匹配的系列融资制度，包括房地产开发、个人住房、城市更新等贷款管理办法，指导金融机构继续保持房地产融资稳定。（记者：李延霞 张千千）

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