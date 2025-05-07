人民网北京5月7日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况。中国证监会主席吴清在会上表示，股市稳定关乎经济社会大局、关乎亿万投资者切身利益。当前，我国经济回稳向好的态势不断巩固，各有关方面对外部冲击做了政策应对的充分准备，这不仅为充满不确定性的世界经济注入更多确定性，也为我国资本市场稳定运行创造了坚实的基础和条件。底气和信心主要来自四个方面：

一是党中央、国务院的坚强领导和维护市场稳定的坚定决心、有力部署。这都是扎扎实实的行动，也都有实实在在的成效。

二是资本市场“1+N”政策体系的落地实施，推动市场内在结构发生了积极而深刻的变化，投融资协调的市场生态正加快形成。

三是A股市场“科技叙事”逻辑越来越清晰，集聚效应日益明显，新质生产力发展的巨大潜力也将伴随着经济高质量发展越来越显现，科技创新和产业创新深度融合发展，将为资本市场提供更多有价值的源头活水。

四是A股市场估值水平实际上被业界认为仍处于相对低位。沪深300市盈率只有12.3，国内市场主要指数市盈率都明显低于标普500等全球主要指数。在全球市场面临不稳定因素明显增多的环境下，中国资产的配置价值和吸引力在持续提升。

“简单来说，我国市场最重要的特征就是整体上比较靠谱，有靠谱的经济发展、靠谱的宏观政策、靠谱的制度保障，这在不确定性的大环境下，为我国经济和资本市场注入更多的确定性。”吴清说。

(责编：罗知之、吕骞)

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