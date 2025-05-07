强化与投资者利益绑定！公募基金迎重要改革
2025年05月07日10:26 | 来源：新华网
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中国证监会主席吴清5月7日在国新办发布会上表示，证监会将于当日发布《推动公募基金高质量发展行动方案》。他介绍，改革突出强化公募基金与投资者的利益绑定，将优化主动权益类基金收费模式，业绩差的必须少收管理费，通过浮动管理费收取机制，扭转基金公司“旱涝保收”的现象。
同时，把业绩是否跑赢基准、投资者盈亏情况等直接关乎投资者切身利益的指标，纳入基金公司和基金经理的考核体系，督促基金公司从“重规模”向“重回报”转变。
记者：刘慧、刘羽佳
设计：刘羽佳
新华社国内部出品
(责编：牛镛、岳弘彬)
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