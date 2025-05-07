金融监管总局：将支持小微企业融资协调工作机制扩展至全部外贸企业
2025年05月07日10:27 | 来源：新华社微博
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金融监管总局局长李云泽5月7日在国新办举行的新闻发布会上表示，在当前外部冲击影响加大的背景下，将制定实施银行业保险业护航外贸发展系列政策措施。将支持小微企业融资协调工作机制扩展至全部外贸企业，推动银行加快落实各项稳外贸政策，确保应贷尽贷、应续尽续。对受关税影响较大、经营暂时困难的市场主体，“一企一策”提供精准服务。将加力稳定出口，优化出口信用保险监管政策，提高承保能力，提供优惠费率，实施快赔预赔，稳定企业接单和出口信心。（记者：张千千 李延霞）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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