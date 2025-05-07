人民网北京5月7日电 （记者王震）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况。中国证监会主席吴清表示，美滥施关税严重冲击了全球经贸秩序，上市公司生产经营不可避免会受到直接或间接影响，有的大一些，有的小一些，部分对美出口占比较高的公司影响更大一些。A股上市公司作为中国经济的优秀企业群体代表，具备强大的韧性和适应能力。

第一，超大规模的内需和潜在需求是最大底气。A股上市公司近九成收入还是来自国内，中国经济稳中向好、长期向好的基本面，决定了上市公司经营绩效将持续稳健增长。2024年度有四分之三的上市公司是盈利的，五成的公司利润是增长的，特别是人工智能引领科技产业浪潮，半导体、消费电子等相关行业净利润分别同比增长13.2%、12.9%。与此同时，大家看到全市场分红、回购也都创了历史新高，沪深300指数股息率达到3.6%。今年一季度，从季报看上市公司净利润同比增长3.6%，其中实体经济类上市公司净利润同比增长4.3%。

第二，构建多元化出口市场成效显著。自2018年美对我加征关税以来，A股上市公司逐步调整完善海外产能布局，有条件的都在进行调整，进一步开拓新的市场。出口收入2018年是4.9万亿元，2024年是9.4万亿元，增长92%，将近一倍；同时，对美直接出口收入在营业收入中的占比明显下降，91%的公司对美出口收入占比不足10%。

第三，出口竞争力不断提升。“中国制造”已经深度嵌入全球产业链供应链，A股上市公司在产品品质的稳定性、规模生产的经济性、技术的创新性等方面，都具备较强的竞争优势。4月7日以来，也就是不到一个月，已经有近350家上市公司披露回购增持计划，这也体现了上市公司对自身价值和发展前景充满信心。

吴清表示，上市公司是中国经济的重要组成部分，也是资本市场的基石。下一步，证监会将继续促进资本市场功能发挥，在加强监管的同时也要努力传递监管温度，尽力帮助受影响企业应对美加征关税的冲击。

一是进一步加大走访帮扶。从去年到今年3月底，证监会会同地方政府累计走访2352家上市公司，帮助企业解决了3300多余项痛点难点问题，我们还将继续会同相关方面抓好这项工作。

二是优化监管安排。对于确实受关税政策影响比较大的上市公司，在股权质押、再融资、募集资金使用等方面增强监管包容度，帮助纾困解难。进一步完善信息披露豁免相关规则，进一步引导上市公司加强与投资者有效沟通。

三是支持转型升级、特别是支持上市公司通过并购重组转型升级。去年“并购六条”发布以来，沪深两市披露重组项目近1400单，同比增长40%，其中重大资产重组超160单，同比增长2.4倍。目前，证监会正抓紧修订《上市公司重大资产重组管理办法》以及相关监管指引，进一步完善“并购六条”配套措施，以更大力度支持上市公司并购重组，围绕产业逻辑“强身健体”、激发活力、提高质量，不断提升创新能力以及风险抵御能力。

四是强化多层次资本市场产品和服务支持。支持上市公司利用股、债、REITs等多种工具开展直接融资，也鼓励符合条件的境内企业依法依规赴境外上市，增强全球市场拓展能力。

(责编：王震、吕骞)

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