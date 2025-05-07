商务部新闻发言人就对原产于印度的进口氯氰菊酯实施反倾销措施答记者问
2025年05月07日10:50 | 来源：商务部网站
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有记者问：我们关注到商务部发布公告，决定对原产于印度的进口氯氰菊酯实施反倾销措施，可以介绍下相关情况吗？
答：应中国国内产业申请，2024年5月7日，商务部依法对原产于印度的进口氯氰菊酯发起反倾销调查。在案件调查过程中，商务部严格按照法律法规和世贸组织相关规则进行调查，广泛听取了各利害关系方意见，充分保障各方权利，客观、公平、公正地得出调查结论，裁定自印度进口的氯氰菊酯存在严重倾销，中国国内产业受到实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系，各印度公司被裁定的反倾销税率为48.4%至166.2%。商务部决定自2025年5月7日起实施反倾销措施，期限5年。
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(责编：牛镛、岳弘彬)
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