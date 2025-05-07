新华社北京5月7日电（记者张千千、李延霞）国家金融监督管理总局局长李云泽7日在国新办举行的新闻发布会上表示，将进一步扩大保险资金长期投资试点范围，近期拟再批复600亿元，为市场注入更多增量资金。

据了解，2023年10月，金融监管总局批复保险资金长期投资试点首批试点项目，规模500亿元，目前已成功投资落地；今年1月和3月，金融监管总局批复开展第二批试点，规模共计1120亿元。

专家表示，保险资金长期投资试点持续扩围，将为资本市场带来实实在在的中长期增量资金，并进一步壮大机构投资者群体。

此外，围绕继续支持稳定和活跃资本市场，李云泽表示，下一步还将调整偿付能力的监管规则，将股票投资的风险因子进一步调降10%，鼓励保险公司加大入市力度；推动完善长周期考核机制，调动机构积极性，促进实现“长钱长投”。

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经