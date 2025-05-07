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金融监管总局：加大小微企业首贷、续贷、信用贷投放

2025年05月07日10:52 | 来源：人民网
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人民网北京5月7日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况。金融监管总局局长李云泽在会上表示，近期，金融监管总局即将会同有关部门进一步推出支持小微企业、民营企业融资的一揽子政策，重点从四个方面发力。

一是增供给，继续做深做实融资协调工作机制，深入开展“千企万户大走访”活动，加大首贷、续贷、信用贷投放，带动普惠型小微企业贷款增速高于各项贷款的平均增速。

二是降成本，及时传导市场利率红利和内部资金转移定价优惠，同时规范机构与第三方的合作，促进综合融资成本稳中有降，进一步减轻企业负担。

三是提效率，推动银行简化内部流程，提高贷款审批时效，灵活满足各类融资需求，缓解企业的资金周转压力。

四是优环境，强化货币、财税、产业、监管等相关政策协同，在担保增信、信用修复、划型标准等方面，加快完善相关制度，营造更加适宜的发展环境。

(责编：罗知之、吕骞)
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