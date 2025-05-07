新华社北京5月7日电（记者吴雨、任军）中国人民银行7日宣布，从5月8日起，下调公开市场7天期逆回购操作利率0.1个百分点。自5月15日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。

中国人民银行表示，为实施好适度宽松的货币政策，加力支持实体经济，从5月8日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.5%调整为1.4%。公开市场14天期逆回购和临时正、逆回购的操作利率继续在公开市场7天期逆回购操作利率上加减点确定，加减点幅度保持不变。

中国人民银行行长潘功胜当日在国新办新闻发布会上表示，下调政策利率0.1个百分点，预计将带动贷款市场报价利率（LPR）同步下行约0.1个百分点。

同日，中国人民银行还宣布，自5月15日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），下调汽车金融公司和金融租赁公司存款准备金率5个百分点。

潘功胜说，降低存款准备金率0.5个百分点，预计将向市场提供长期流动性约1万亿元，整体存款准备金率平均水平将从原来的6.6%降低到6.2%。阶段性将汽车金融公司、金融租赁公司的存款准备金率从目前的5%调降为0%，这两类机构直接面向汽车消费、设备更新投资等领域提供金融支持，降低存款准备金率后，将有效增强这两类机构面向特定领域的信贷供给能力。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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