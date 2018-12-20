原标题：继年内多次＂定向降准＂后 中国央行连夜＂定向降息＂

(经济观察)中国央行为何连夜“定向降息”？

中新社北京12月19日电 (记者 魏晞)在年内多次出手“定向降准”之后，中国央行19日晚宣布创设新的货币政策工具定向中期借贷便利(TMLF)，这被视为央行“定向降息”之举。

资料图：中国人民银行。中新社发 杨明静 摄 图片来源：CNSPHOTO

为何说是“定向降息”？因为这一政策工具落点明确：定向支持金融机构向小微企业和民营企业发放贷款；且与央行经常使用的中期借贷便利(MLF)相比，定向中期借贷便利利率优惠了15个基点。

交通银行金融研究中心首席金融分析师鄂永健认为，新的举措有三大看点。一是期限长，尽管该操作期限为一年，但到期可滚动申请两次，实际使用期限可达到三年；二是价格低，目前利率为3.15%，有利于降低民营和小微企业融资成本；三是覆盖面广，符合条件的大型商业银行、股份制商业银行和大型城市商业银行都可以申请。

(责编：仝宗莉、杨曦)