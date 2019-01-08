商务部、海关总署助推对外开放跑出加速度

编者按：暑往寒来又是一年，2018年，面对复杂而严峻的内外形势，国家各部委勇担职责主动发声，召开了系列发布会，廓清迷局、回应热点，为国民经济健康发展正视听、添活力。

“中国坚持打开国门搞建设。开放已经成为当代中国的鲜明标识。中国不断扩大对外开放，不仅发展了自己，也造福了世界。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”2018年11月5日，国家主席习近平在首届中国国际进口博览会上再次向世界表明中国坚持对外开放的坚定决心。

2018年以来，商务部、海关总署会同有关部门积极部属、推动落实多项与“扩大对外开放”相关的政策措施，取得了一系列成效，为中国形成更高水平的对外开放新格局保驾护航。

“自贸区”建设：向更高水平和层次迈进

2018年10月，中国（海南）自由贸易试验区批准设立，探索全域自贸试验区并推进自由贸易港建设。宣示了中国将实行更加积极主动的开放战略，加快构建开放型经济新体制，推动形成全面开放新格局的决心。

2018年同时是自贸区建设5周年，5年来，自贸试验区的扩围升级跑出加速度，也跑出广度和深度。前三季度，全国自贸试验区（不含海南）进出口累计2.4万亿人民币，占我国外贸22.28万亿元的10.77%，同比增长14.03%，增幅高于同期全国外贸进出口4.13个百分点（全国外贸增长9.9%）。2018年1～11月，自贸试验区新设立企业8569家，同比增长34.6%；实际使用外资同比增长10.4%，占比12.7%。

2018年11月23日，国务院发布《关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知》。海关总署负责人表示，《若干措施》的53项措施中，9项涉及海关工作，其中海关牵头或者单独办理6项，协办3项，这些任务将以提升贸易便利化水平为核心。

商务部负责人表示，下一步将适时开展督促检查，推动各地区、各部门按照《若干措施》抓好各项深化改革创新措施的落实工作。及时梳理、研究落实相关措施在推进落地过程中出现的新情况、新问题，统筹协调解决这些难点问题。

降低进口关税、提高出口商品退税率

2018年以来，我国降低进口增值税税率、多次降低关税，为扩大进口创造有利条件。此外，今年政府多次提高出口退税率，促进我国外贸的发展和增长，推动实体经济降成本，增强企业的活力与竞争力，减少企业的负担，深化我国外贸政策改革。

2018年11月1日起，我国降低1585个税目的进口关税，关税总水平从9.8%降至7.5%。海关总署表示，为落实好此次降税政策，海关已完成通关系统参数调整，做好了实施准备工作，大力推进归类、估价、原产地预裁定工作，支持和帮助企业提前确定涉税要素，同时继续优化通关服务，提高通关时效。2018年1-9月，全国海关共落实已实施的降低关税政策合计减税2015亿元。

2018年10月8日召开的国务院常务会决定，2018年11月1日起，按照结构调整原则，提高部分现行货物的出口退税率，并将退税率由七档减为五档，为出口企业减负，这是今年第二次提高出口退税率。

在2018年9月25日国新办举行的新闻发布会上，商务部负责人表示，要采取一系列政策措施稳定外贸发展，可能要进一步提高企业的出口退税率，并考虑对一些出口商品按照国际惯例实行增值税全额退还。

深化“放管服”改革、优化口岸营商环境

2018年1-9月，全国新设外商投资企业45922家，实际吸收外资979.6亿美元；负面清单管理制度、国际贸易“单一窗口”等153项改革试点经验正向全国复制推广……亮眼数据的背后，反映的是中国营商环境的优化。

2018年10月13日，国务院印发的《优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化工作方案》要求，对标国际先进水平，创新监管方式，优化通关流程，提高通关效率，降低通关成本，营造稳定、公平、透明、可预期的口岸营商环境。并提出“到2018年底，需在进出口环节验核的监管证件数量比2017年减少三分之一以上、整体通关时间压缩三分之一”的目标。

2018年11月30日，海关总署在媒体吹风会上亮出了我国优化口岸营商环境“成绩单”：全年整体通关时间压缩三分之一提前完成、进出口环节需验核的监管证件数量减幅高于国务院要求、关税保证保险试点扩大至全国海关……

在2018年11月9日举行的政策例行吹风会上，商务部负责人表示，世界银行近期发布的《2019年营商环境报告》显示，今年中国营商环境排名由第78位提升至第46位，客观反映了我国营商环境改善的成绩。下一步商务部将会同有关部门，抓好已经出台的多项优化营商环境政策措施的落实，明确分工、明确时限，提高政策的落地效应。

四次主场外交：彰显开放态度

首届中国国际进口博览会是继博鳌亚洲论坛、上海合作组织青岛峰会、中非合作论坛北京峰会之后，中国在2018年的第四次主场外交活动。今年以来，中国向世界多次阐述以构建开放型经济、坚持全球化和自由贸易、倡导多边主义和国际合作为基调的中国方案和倡议，不断对外释放扩大开放的明确信号。

在2018年11月份举办的首届中国国际进口博览会上，172个国家、地区和国际组织，3600多家企业参展，40多万名境内外采购商到会洽谈采购，成交额达578亿美元。

商务部表示，进博会有利于各国分享中国发展机遇，扩大合作空间，拉紧利益纽带，是推动构建人类命运共同体的实际行动。全国商务工作会议上，商务部相关负责人表示，明年将采取多项措施进一步扩大进口，包括办好第二届进博会，增加农产品、资源性产品进口，增加日用消费品、养老康复护理等产品进口，培育新的国家进口贸易促进示范区等。

海关总署为进博会的顺利举行提供了全方位通关保障。2018年6月份，海关总署发布了支持首届中国国际进口博览会的13项便利措施，内容涵盖了量体贴身打造通关指引、依托信息化系统提供全流程服务、统一税款总担保减轻企业负担、设置专门通道优先办理等展品进境的全部环节。

负面清单“瘦身”：大幅放宽外商投资市场准入

2018年6月28日，国家发改委和商务部联合发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，以更大力度推进对外开放。2018新版负面清单大幅放宽外商投资市场准入，清单长度由原来的63条，减至48条，意味着进一步缩小外商投资审批范围，共在22个领域推出开放措施。

新版负面清单在金融、基础设施、交通运输等多个领域推出了开放举措，限制措施缩减了近四分之一，自贸试验区的负面清单进一步在文化、资源、种业、电信等领域进行压力测试。同时，负面清单还列明了股权要求、高管要求等特别管理措施，负面清单之外的领域，各地区各部门不得专门针对外商投资准入进行限制，一律按照内外资一致的原则进行管理。

2018年11月22日，商务部发言人在例行发布会上表示，下一步，商务部将紧紧围绕打造新时代改革开放新高地的目标，积极推动自贸试验区在重点领域和关键环节改革创新，探索中国特色自由贸易港的建设，进一步压减外商投资负面清单。

加大知识产权保护力度 维护进出口贸易公平环境

加大知识产权保护力度，既有利于吸引更多海外企业走进来，也有利于保护更多中国企业走出去。

2018年11月8日，国务院发布的《关于聚焦企业关切进一步推动优化营商环境政策落实的通知》提出要加快知识产权保护体系建设。要求市场监管总局会同海关总署、知识产权局等有关部门在在2018年底前制定出台对网购、进出口等重点领域加强知识产权执法的实施办法。商务部、知识产权局要加强对中小微企业知识产权海外维权的援助。

2018年8月1日起到2018年年底，全国海关开展了为期4个月的出口知识产权优势企业知识产权保护专项行动。主动强化重点企业所在地海关与口岸海关执法协作，为企业跨关区维权打假提供便利，对涉嫌知识产权刑事犯罪的，依法通报公安机关追究刑事责任。

2018年9月17日，商务部部长在跨国公司座谈会上表示，保护知识产权是中国自身发展的需要。知识产权保护没有最好，只有更好。我们将继续加大知识产权保护力度，为企业营造更好的营商环境。

2018部委发布会年终盘点之一：23场新闻发布会9大关键词读懂国家发改委的2018

2018部委发布会年终盘点之二：数读2018财税改革关键字 减负降税提升百姓企业获得感

2018部委发布会年终盘点之三：亮相即亮剑 11个关键词读懂自然资源部的2018

(责编：杨曦、仝宗莉)