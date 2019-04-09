原标题：业内谈家政服务市场：应向规范化、职业化发展

人民网北京4月8日电 （孙阳）老龄化社会的到来和二胎生育的放开，正让国内家政服务市场迎来新一轮规模扩张周期。数据显示，目前全国的家政从业人员已接近3000万，同时仍难以满足家政市场对高质量服务和专业人员的需求。

日前，58到家CEO陈小华在接受记者采访时表示，当前，家政行业从业门槛低、服务质量参差不齐、市场标准有待规范等现象的存在，仍然制约着行业的健康持续发展。

今年的政府工作报告指出，促进形成强大国内市场，持续释放内需潜力。“促进家政服务业提质扩容”成为重要举措。今年以来，国内多地已开始推行家政服务人员持证上岗制。据媒体报道，上海市今年将培训4万名家政员持证上门，同时已明确把家政立法纳入今年民生领域的正式立法项目。

陈小华表示，从源头上保障家政服务安全已成为行业下一步发展的首要命题。

“我们认为，政企合力是解决这一问题的关键。58到家与长沙警方合作打造了劳动者背景筛查服务系统，以秒级单位实时查询最新数据，实现社会服务平台与公安机关公共大数据的互联接入。目前，58到家的背景筛查系统已覆盖全国40多个城市、数10万名劳动者。”陈小华介绍说。

今年2月20日，国务院常务会议在部署促进家政服务扩容提质时特别指出，要加强家政服务技能培训，推动质量提升。

据了解，家政服务人员可到劳动部门进行职业技能鉴定，经鉴定合格者可分别获得国家统一颁发的初级、中级、高级、技师和高级技师职业资格证书。同时，人力资源和社会保障部正组织专家严格按照新职业评审标准对征集的新职业有关材料进行了评审论证，初步确定15个拟发布新职业，并明确在家政服务员下增设母婴护理员工种。

“教学+实践，是提升家政服务培训水平的必由之路。”陈小华认为，家政从业人员工作熟练度和专业度的培育，必须依托科学化、标准化的培训体系。

同时，陈小华认为，保险对家政服务行业具有格外重要的意义。

“如果说身份筛查认证、技能习得养成，分别是对家政服务事前、事中的风险点进行的防范和改善，那么保险则是对家政服务发生后，雇主和服务者双方合法权益的事后保障。”据了解，58家政与中国平安携手已打造“家政服务责任险”，推动行业向规范化发展。

(责编：李楠桦、杨曦)